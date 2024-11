Startup teletrasporta profumo con l'intelligenza artificiale

Nell’era degli smartphone e dei social network, tutti noi abbiamo preso l’abitudine di inviare messaggi di testo, foto, video e persino registrazioni audio ad amici e familiari. Ma questo è solo l’inizio: in un prossimo futuro potremo anche condividere gli odori via Internet!

La startup Osmo, che si definisce un’azienda di olfatto digitale, ha annunciato di aver realizzato un rivoluzionario “teletrasporto olfattivo“. Per realizzare questa storica impresa, ha utilizzato l’intelligenza artificiale per analizzare un profumo e riprodurlo digitalmente in un altro luogo. Il tutto senza l’intervento umano!

Questo teletrasporto di fragranze utilizza dei sensori per raccogliere e analizzare una fragranza con un gascromatografo e uno spettrometro di massa (GC/MS). I dati vengono poi trasmessi a una stampante molecolare specializzata. Questa è in grado di sintetizzare e combinare le sostanze chimiche necessarie per riprodurre accuratamente il profumo.

In precedenza, Osmo aveva già realizzato questo teletrasporto, ma con l’aiuto di esseri umani che intervenivano in ogni fase per supportare le macchine.

Ora non è più necessario. L’intelligenza artificiale è riuscita a mappare la fragranza trattata sulla sua Principal Odor Map: un database che prevede come specifiche combinazioni di molecole corrispondano a particolari odori. I modelli AI possono quindi comunicare il profilo molecolare a un sistema robotico per creare e miscelare una replica di quell’aroma.

Il CEO di Osmo, Alex Wiltschko, ha appena pubblicato un video che dimostra questo processo mozzafiato.

Wiltschko ha annuncia l’impresa su X: “Ce l’abbiamo fatta davvero, abbiamo digitalizzato un profumo. Una prugna fresca estiva è stato il primo frutto e la prima fragranza a essere completamente digitalizzata e ristampata senza l’intervento umano“.

Well, we actually did it. We digitized scent. A fresh summer plum was the first fruit and scent to be fully digitized and reprinted with no human intervention. It smells great.

