 Stati privati su WhatsApp: arriva la lista degli amici intimi
WhatsApp sta sviluppando una funzione che consente di condividere gli Stati solo con una lista privata di amici intimi.
WhatsApp sta sviluppando una funzione che consente di condividere gli Stati solo con una lista privata di amici intimi.
Imagen

WhatsApp ha in cantiere una novità molto interessante. La nuova funzione, ancora in fase di sviluppo e individuata nella beta iOS 25.23.10.80, permetterà di creare una lista privata di contatti selezionati con cui condividere contenuti più personali, senza doverli mostrare a tutta la rubrica.

Condivisione degli Stati di WhatsApp con lista ristretta di amici

La lista degli amici intimi sarà gestita direttamente dalle impostazioni sulla privacy dell’app. Nessuno riceverà notifiche quando viene aggiunto o rimosso, e le modifiche non avranno effetto retroattivo, gli stati già pubblicati resteranno visibili solo al pubblico originario. Ogni aggiornamento condiviso con questo gruppo sarà visivamente distinto da un colore diverso, così da segnalare subito che si tratta di contenuti esclusivi.

Come per gli stati WhatsApp tradizionali, anche quelli condivisi con gli amici intimi scompariranno dopo 24 ore. La sicurezza resta una priorità. Tutti i contenuti saranno protetti da crittografia end-to-end, solo i destinatari selezionati potranno visualizzarli. Né WhatsApp né Meta avranno accesso ai contenuti, mantenendo intatta la riservatezza.

Condividere con autenticità, senza pressioni

Questa nuova funzione punta a rendere la condivisione più autentica. Sapere che un contenuto sarà visto solo da un gruppo ristretto di persone fidate può incoraggiare gli utenti a essere più spontanei, senza preoccuparsi di apparire perfetti o di ricevere giudizi. Un modo per tornare a condividere con leggerezza, come si faceva un tempo, ma con la protezione della tecnologia moderna.

Quando la funzione sarà pronta, WhatsApp la distribuirà inizialmente ai beta tester, con un rilascio graduale in più fasi, prima di estenderla a tutti gli utenti. Al momento non ci sono date ufficiali, quindi non resta che attendere pazientemente.

Fonte: WABetaInfo

Pubblicato il 1 set 2025

Tiziana Foglio
Pubblicato il
1 set 2025
