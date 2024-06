Stati Uniti fanno causa ad Adobe per pratiche ingannevoli

Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha intentato una causa contro Adobe. L’accusa principale riguarda la presunta mancanza di trasparenza nelle pratiche di abbonamento dell’azienda.

Adobe, infatti, sarebbe accusata di ingannare i consumatori nascondendo le tasse di recesso anticipato e rendendo difficile la cancellazione degli abbonamenti.

Addebiti nascosti e condizioni poco chiare

Secondo la denuncia presentata lunedì, il Dipartimento di Giustizia sostiene che “Adobe ha danneggiato i consumatori iscrivendoli al suo piano di abbonamento standar, il più redditizio, senza divulgare chiaramente le condizioni importanti del piano“. Questa mancanza di trasparenza riguarderebbe in particolare gli abbonamenti “annuali pagati mensilmente“, che nasconderebbero le sostanziali spese di recesso anticipato per coloro che decidono di cancellare l’abbonamento prima della scadenza annuale.

Secondo il Dipartimento di Giustizia, Adobe renderebbe note le spese di recesso anticipato solo quando gli utenti tentano di cancellare l’abbonamento mensile, trasformando queste spese in “un potente strumento di fidelizzazione” che intrappola i consumatori in abbonamenti che non desiderano più.

Secondo il governo USA, “Durante l’iscrizione, Adobe nasconde le condizioni del suo piano mensile dietro scritte minuscole e collegamenti ipertestuali, dimostrando che le informazioni sono pensate per passare inosservate e che la maggior parte dei consumatori non le vede mai“.

Oltre ad accusare Adobe di mancanza di trasparenza sulle penali per il recesso anticipato, il Dipartimento di Giustizia critica anche le modalità complicate per la disdetta degli abbonamenti. Secondo l’accusa, Adobe avrebbe creato deliberatamente una procedura intricata di passaggi per scoraggiare gli utenti dal disdire gli abbonamenti,

Adobe respinge le accuse e difende le sue pratiche

Da parte sua, Adobe respinge fermamente le accuse, affermando che intende confutare le affermazioni in tribunale. Dana Rao, General Counsel e Chief Trust Officer di Adobe, ha dichiarato: “I servizi in abbonamento sono comodi, flessibili e convenienti per consentire agli utenti di scegliere il piano che meglio si adatta alle loro esigenze, alle loro tempistiche e al loro budget. La nostra priorità è quella di garantire sempre ai nostri clienti un’esperienza positiva. Siamo trasparenti nei termini e nelle condizioni dei nostri contratti di abbonamento e abbiamo un processo di cancellazione semplice“.

La denuncia del Dipartimento di Giustizia afferma che Adobe ha violato le leggi federali volte a proteggere i consumatori. Il governo chiede “un provvedimento ingiuntivo, sanzioni civili, un’equa riparazione pecuniaria e altre misure“.

La causa contro Adobe, se avrà successo, potrebbe stabilire un precedente importante, costringendo molte altre aziende del settore a rivedere le proprie policy sugli abbonamenti per renderle più trasparenti ed eque nei confronti degli utenti. Si tratta di un tema particolarmente sensibile nell’era attuale, dominata dagli abbonamenti software.