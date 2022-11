Come vedere Stati Uniti-Galles in streaming (Mondiali)

Stati Uniti-Galles è il secondo match nel gruppo B dei mondiali di calcio in Qatar, quello che vede protagoniste anche le nazionali di Inghilterra e Iran. È inoltre la gara che chiude la seconda giornata della competizione, dopo l’inaugurazione andata in scena ieri, seguita in tutto il mondo. A ospitarla è l’impianto Al Rayyan Stadium (Ahmad bin Ali Stadium). Il fischio d’inizio è in programma per le ore 20:00 di lunedì 21 novembre. C’è la possibilità di guardare la partita in streaming gratis, senza alcun abbonamento né sottoscrizione premium.

Stati Uniti-Galles: guarda la partita in diretta streaming

È infatti trasmessa sulla piattaforma RaiPlay, accessibile in modo libero da tutti e da qualsiasi dispositivo come smartphone, tablet e computer. Lo stesso vale ovviamente per i televisori dotati di una connessione a Internet. Il torneo, composto da 64 incontri, è un’esclusiva del servizio pubblico. Chi si trova a casa, in alternativa, la può seguire in chiaro sui tradizionali canali TV, anche a risoluzione 4K se in possesso di un modello compatibile con il formato Ultra HD.

Nel corso della loro storia, le due nazionali si sono sfidate solo due volte, entrambe per un’amichevole. La prima nel 2003, finita con la vittoria degli USA maturata per 2-0 in casa. La seconda, invece, due anni fa nel Regno Unito con l’incontro terminato in pareggio, 0-0.

Nessun problema per chi si trova all’estero e desidera seguire Stati Uniti-Galles in diretta con telecronaca in italiano. Tutto ciò che bisogna fare è connettersi alla diretta streaming di RaiPlay attraverso NordVPN (in forte sconto), così da ottenere l’indirizzo IP di un server localizzato nel nostro paese.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.