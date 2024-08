Stati Uniti-Italia, pallavolo femminile: come vederla in streaming

Siamo giunti all’appuntamento con la storia: Stati Uniti-Italia è la prima finale di sempre alle Olimpiadi per la nazionale della nostra pallavolo femminile. Le azzurre allenate da Velasco, reduci da un cammino fin qui perfetto a Parigi 2024, si giocano il tutto per tutto nel tentativo di salire sul gradino più alto del podio. Inizia alle ore 13 di oggi, domenica 11 agosto: guarda la partita in streaming gratis su RaiPlay o in diretta su NOW, anche dall’estero vivendo le emozioni della telecronaca in italiano con NordVPN (in offerta).

Superato l’ostacolo Turchia in una semifinale chiusa 0-3, la squadra capitanata da Danesi si trova ora a dover fare i conti con le americane, reduci da una sfida ben più impegnativa contro il Brasile, conclusa 2-3. L’unica sconfitta delle statunitensi è giunta al primo turno del girone, per 2-3 contro la Cina. Per vincere la medaglia d’oro non sono concesse distrazioni. Goditi il match sulla piattaforma di Sky.

