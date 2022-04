Stati Uniti sanzionano società di criptovalute russa Bitriver

Mercoledì 20 aprile 2022, il Governo degli Stati Uniti d’America ha aggiunto all’elenco OFAC un’altra società di criptovalute. A essere stata sanzionate, insieme alle sue 10 filiali, è Bitriver. Questo host minerario è accusato di avere legami con l’economia russa.

L’obiettivo degli Stati Uniti è quello di non permettere a queste aziende l’accesso all’economia globale. Sanzionando Bitriver si chiude il suo circuito commerciale con l’Occidente, uno dei mercati più floridi anche in termini di criptovalute. Il sottosegretario al terrorismo e all’intelligence finanziaria, Brian E. Nelson, ha spiegato:

Il Tesoro può e prenderà di mira coloro che eludono, tentano di eludere o aiutano a eludere le sanzioni statunitensi contro la Russia, poiché stanno aiutando a sostenere la brutale guerra scelta da Putin. Gli Stati Uniti lavoreranno per garantire che le sanzioni che abbiamo imposto, in stretto coordinamento con i nostri partner internazionali, riducano la capacità del Cremlino di proiettare potere e finanziare la sua invasione.

Siccome la Russia vuole sviluppare il mining di Bitcoin, anche domestico, le sanzioni puntano a fermare proprio questa industria. Ecco perché il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha deciso di sanzionare Bitriver AG insieme ad altre sue 10 sussidiarie.

Perché gli Stati uniti hanno sanzionato la holding di criptovalute Bitriver

Il Dipartimento del Tesoro Americano ha spiegato, in un documento pubblicato mercoledì 19 aprile 2022, il motivo per cui ha deciso di sanzionare la holding di criptovalute Bitriver e le sue 10 succursali. Il perché, ben esposto, fa capire che qualsiasi risorsa diventi un meccanismo per compensare le sanzioni alla Russia deve essere fermata. Ecco parte della dichiarazione:

Il Tesoro sta anche prendendo provvedimenti contro le società del settore minerario di valuta virtuale della Russia. Gestendo vaste server farm che vendono capacità di mining di valuta virtuale a livello internazionale, queste società aiutano la Russia a monetizzare le sue risorse naturali. La Russia ha un vantaggio comparativo nel mining di criptovalute grazie alle risorse energetiche e al clima freddo. Tuttavia, le società minerarie fanno affidamento su apparecchiature informatiche importate e pagamenti fiat, il che le rende vulnerabili alle sanzioni.

Come bloccare le mining farm che alimentano la guerra russa

Quindi, uno dei modi per bloccare le mining farm di criptovalute è quello di annullare il loro potere di acquisto. Questo sia per le forniture di materiale necessarie a questa attività, sia per quanto concerne il potere commerciale e di scambio che ne deriva. Qual è stato il risultato dell’operazione attuata dal Governo degli Stati Uniti? Lo ha rivelato sempre il Dipartimento del Tesoro nel suo comunicato ufficiale:

L’OFAC ha designato questa holding, Bitriver AG, ai sensi della EO 14024 per operare o aver operato nel settore tecnologico dell’economia della Federazione Russa.

L’OFAC ha inoltre designato 10 sussidiarie di Bitriver AG con sede in Russia ai sensi della EO 14024 per essere possedute o controllate da, o per aver agito o preteso di agire per o per conto, direttamente o indirettamente, Bitriver AG: OOO Management Company Bitriver, OOO Bitriver Rus, OOO Everest Grup, OOO Siberskie Mineraly, OOO Tuvaasbest, OOO Torgovy Dom Asbest, OOO Bitriver-B, OOO Bitriver-K, OOO Bitriver-North e OOO Bitriver-Turma.

Il mining si sta rivelando un’attività fondamentale per l’economia russa. Perciò ogni sforzo necessario a fermare l’interazione di questa industria con il mercato globale paralizza, in parte, gli investimenti bellici della Russia.