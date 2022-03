Steam su Chromebook: ecco i modelli compatibili

Come anticipato la scorsa settimana, l’aggiornamento di Chrome OS alla versione Chrome OS nel Dev Channel porta il client di Steam sui computer della lunea Chromebook. Si tratta al momento di un supporto Alpha, dunque tutt’altro che perfetto e riservato solo ad alcuni laptop specifici.

Chrome OS abbraccia Steam: si gioca sui Chromebook

Questi i modelli compatibili al momento (laddove presenti processori Intel Core i5 o Core i7, GPU Intel Iris Xe e almeno 8 GB di RAM), l’elenco è destinato ad allungarsi in futuro.

Acer Chromebook 514 (CB514-1W);

Acer Chromebook 515 (CB515-1W);

Acer Chromebook Spin 713 (CP713-3W);

ASUS Chromebook Flip CX5 (CX5500);

ASUS Chromebook CX9 (CX9400);

HP Pro c640 G2 Chromebook;

Lenovo 5i-14 Chromebook.

A livello di requisiti minimi, va specificato che le configurazioni di questi dispositivi con processori Intel Core i3 o 4 GB di RAM non risultano compatibili. Ancora, il team al lavoro sul progetto afferma che sui modelli con 8 GB di RAM potrebbero verificarsi problemi con i giochi che richiedono almeno 6 GB e che le prestazioni potrebbero risultare ballerine sugli schermi con risoluzione superiore a 1080p.

Questi invece i giochi supportati al momento: Portal 2, Hades, Age of Empires II, World of Tanks, The Elder Scrolls V, Vampire Survivors, Team Fortress 2, Euro Truck Simulator 2, Dead Cells, The Witcher 3, Celeste, Unturned, Half-Life 2, Stardew Valley, PAYDAY 2, Terraria, Sid Meier’s Civilization V, Project Zomboid, RimWorld, Left 4 Dead 2, Stellaris, Bloons TD 6, Factorio, Divinity Original Sin 2, Geometry Dash, Human Fall Flat, Overcooked! 2, Hollow Knight, Tabletop Simulator, Killer Queen Black, Slay the Spire, Cuphead, TEKKEN 7, Loop Hero, Kerbal Space Program, Grim Dawn, RISK: Global Domination, Northgard, Fishing Planet, Don’t Starve Together, Farm Together, Darkest Dungeon, The Jackbox Party Pack 8, Baba Is You, A Short Hike, Fallout 4, Return of the Obra Dinn, Disco Elysium, Escape Simulator, Untitled Goose Game.

Tutti gli altri dettagli e le istruzioni per l’installazione sono consultabili sulle pagine del supporto ufficiale.