Steam Deck: prestazioni grafiche migliorate con Loseless Scaling

Lossless Scaling Frame Generation, l’utilità che permette di aumentare la generazione dei fotogrammi senza perdita di qualità, è finalmente disponibile come plugin anche per Steam Deck. Sulla console portatile di Valve, l’utilità permette di migliorare le prestazioni fino a 4 volte sia per quanto riguarda i giochi nativi che quelli emulati.

Steam Deck: prestazioni aumentate di 4 volte con Loseless Scaling

Loseless Scaling può sicuramente rappresentare una vera e propria manna per gli utenti Steam Deck. L’ottimo algoritmo che è in grado di generare fotogrammi aggiuntivi, senza perdita di qualità, permette infatti di raddoppiare le prestazioni in tutti giochi.

Secondo i test effettuati da un canale YouTube, il quale mostra anche come installare il plugin sulla console portatile, con le impostazioni corrette Elden Ring può superare gli 80 FPS, mentre titoli come Okami HD e Shin Megami Tensei III Nocturne HD Remaster riescono ad andare oltre i 30 FPS, garantendo un’esperienza di gioco più fluida. Non è tutto perché il plugin si dimostra particolarmente utile anche in emulazione, pratica molto diffusa proprio con la console di Valve, come anche mostrato con Shadow of The Colossus.

Il funzionamento dietro a Loseless Scaling

Lossless Scaling fa uso di un algoritmo avanzato per generare fotogrammi intermedi, aumentando il framerate anche in sistemi poco potenti, come Steam Deck. Il plugin offre opzioni di generazione a 2x, 3x e 4x, di cui la modalità 2x si distingue per la sua qualità, arrivando a competere, in alcuni casi, con tecnologie come NVIDIA DLSS 4 Frame Generation. Ad esempio, in giochi come Cyberpunk 2077, i risultati sono sorprendentemente vicini a quelli ottenuti con le soluzioni NVIDIA, pur non raggiungendo lo stesso livello di ottimizzazione delle tecnologie proprietarie.

Le opzioni 3x e 4x, sebbene meno raffinate, offrono comunque un notevole incremento delle prestazioni, rendendo Lossless Scaling una soluzione ideale per chi utilizza hardware meno recente, o una console portatile proprio come quella di Valve.