Steam: nuova funzione di registrazione dei giochi

È stata annunciata la nuova funzionalità di Steam per la registrazione dei video di gioco. Attualmente è disponibile in beta e funziona anche su Steam Deck. Permette di effettuare la cattura video automatica in background, offrendo la possibilità di impostare la durata massima o il limite di spazio occupato dai filmati, ma può anche essere avviata manualmente tramite un tasto di scelta rapida.

Steam: registrazione del gioco

La caratteristica principale di questa funzione è la compatibilità con tutti i titoli disponibili su Steam. Inoltre, Valve ha confermato la piena compatibilità della funzione con Steam Deck, potenziandone pertanto l’attrattiva per coloro che utilizzano la console portatile.

Oltre a quelle già segnalate, una feature interessante offerta dal nuovo sistema di registrazione è la modalità “Replay”, che offre la possibilità di rivedere immediatamente gli ultimi secondi di gioco. Può fare decisamente comodo per analizzare momenti salienti o per ricordare specifiche azioni durante la partita. C’è altresì un semplice editor integrato che aiuta a ritagliare i filmati prima di procedere con la loro condivisione.

Ad essere altrettanto accattivante è anche la fature denominata “Timeline di Steam”, una novità che facilita la navigazione e la visione delle clip registrate. In alcuni giochi, questa può includere contrassegni per eventi importanti durante le partite, indicati direttamente dagli sviluppatori, unitamente a segnali che mostrano lo stato di gioco del giocatore. Inoltre, i giochi possono controllare l’aspetto della timeline per indicare lo stato attuale del titolo. Ogni gioco può utilizzare le opzioni visive più adatte alle proprie esigenze.

Il sistema di registrazione offerto su Steam strizza altresì un occhio alla privacy, in quanto consente di selezionare i canali audio da includere e il filmato viene registrato direttamente sul tuo disco rigido.