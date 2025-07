Steam semplifica ulteriormente il gioco su Linux

In un nuovo aggiornamento per la versione stabile di Steam, Valve ha introdotto tante novità per gli utenti Linux, insieme alle consuete correzioni. Tra quelle più importanti, c’è l’abilitazione predefinita dell’emulatore Proton, che consente un’emulazione veloce di tutti i titoli della propria libreria.

Valve: Proton abilitato di default su Steam per Linux

L’abilitazione predefinita di Proton su Steam, da parte di Valve, consente di rendere più semplice il gioco su Linux: basterà installare il client, scegliere quindi un titolo dalla propria libreria e avviarlo per iniziare subito una partita, senza la necessità di attivare manualmente l’emulatore dalle impostazioni.

Oltre a ciò, l’installazione degli aggiornamenti del client Steam è stata ulteriormente velocizzata, migliorando l’esperienza utente. La nuova versione introduce poi l’anticipato performance monitor, disponibile soltanto su Windows, che consente di visualizzare in un overlay le informazioni sugli FPS, insieme ad altri parametri relativi alle prestazioni di GPU, CPU e altro ancora.

Miglior supporto e nuove opzioni per i controller

L’ultima versione del client migliora Steam Input con nuove configurazioni per controller, tra cui:

Supporto per paddle e pulsanti C/Z dei controller FlyDigi Vader.

Configurazione dei paddle per i controller FlyDigi Apex.

Supporto per i paddle del controller 8BitDo Pro 2 in modalità DirectInput.

Configurazione di paddle e pulsanti L4/R4 per il controller 8BitDo Ultimate 2 Wireless in modalità Bluetooth.

Steam: novità anche per la modalità Big Picture

Le novità di Steam interessano anche Big Picture, che aggiunge nuove opzioni per regolare la dimensione dell’interfaccia, allo scopo di adattarla alle dimensioni dello schermo, una modalità ad alto contrasto per migliorare la leggibilità e un’opzione per ridurre il movimento delle animazioni, per gli utenti con alta sensibilità visiva.

Inoltre, sono stati corretti elementi dell’interfaccia non etichettati o mal etichettati.

Correzioni e ottimizzazioni varie

Non mancano le consuete correzioni apportate a diversi elementi di Steam, come la chat, la stessa modalità Big Picture, e tanti altri componenti. Tutte le modifiche elencate nel dettaglio nelle note di rilascio.