Steelseries Apex Pro: la tastiera meccanica perfetta in offerta!

Siete alla ricerca di un'ottima tastiera meccanica da gaming? Oggi su Amazon potreste acquistare la splendida Steelseries Apex Pro al prezzo di soli 186,90 euro invece dei consueti 229,99 euro di listino. L'offerta del 19% porta a un risparmio effettivo di ben 43 euro.

Tastiera meccanica Steelseries Apex Pro: caratteristiche principali

L'Apex Pro è il più grande progresso nel campo delle tastiere meccaniche dall'invenzione dell'interruttore meccanico, oltre 35 anni fa. Ogni tasto, infatti, può essere regolato per soddisfare il vostro livello di sensibilità preferito, sia che si tratti di gioco, di lavoro o di qualsiasi altra cosa. Sulla tastiera è presente anche un comodo display LED con cui potete osservare i dettagli più importanti e le varie configurazioni di sistema.

A differenza dei tradizionali switch ad attivazione fissa, gli switch OmniPoint possono essere regolati per una registrazione compresa tra 0,4 e 3,6 mm, per un’attivazione sempre perfetta. Senza punti di contatto fisico diretto, gli switch magnetici OmniPoint non si consumano né degradano nel tempo, garantendo prestazioni inalterate dopo oltre 100 milioni di pressioni. I sensori magnetici offrono tempi di risposta molto più rapidi rispetto agli switch meccanici tradizionali, e possono essere regolati a partire da 0,4 mm, per l'attivazione più veloce al mondo.

La struttura metallica della serie 5000 ha una robustezza e resistenza incredibile che dura una vita e a questa può essere affiancata un comodo poggia polsi dotato di soluzione magnetica per un contatto semplice e sicuro, supporto per i palmi e finitura dal tocco soft. Tutto questo può essere vostro al prezzo di soli 186,90 euro grazie alla promozione di Amazon dedicata.