SteelSeries Rival 3: mouse wireless da gaming con sensore preciso e doppia connessione

Approfitta anche tu di questa straordinaria promozione per portarti a casa un mouse wireless da gaming eccezionale che ti permetterà di assicurarti la vittoria. Stiamo parlando del mitico SteelSeries Rival 3 che ora su Amazon puoi avere a soli 52,79 euro, invece che 59,99 euro.

È vero che un ribasso del 12% potrebbe non sembrare un granché ma per questo mouse wireless da gaming siamo di fronte a un ottimo prezzo finale. Garantisce prestazioni eccezionali e potrai usarlo su qualsiasi superficie senza necessariamente avere il tappetino per mouse. Inoltre offre una doppia connessione ed è incredibilmente maneggevole.

SteelSeries Rival 3: il mouse wireless per vincere le partite

Con il mouse wireless SteelSeries Rival 3 noterai una differenza importante durante le tue sessioni di gioco e farai un passo verso la vittoria. Grazie a un sensore ottico da 12000 DPI potrai spostare il cursore in modo più rapido rispetto ai tuoi avversari. I pulsanti sono silenziosi e una durata di oltre 60 milioni clic.

La rotellina ti permette di scorrere velocemente le pagine dei documenti e quelle dei siti web e i pulsanti laterali ti consentono di avere le scorciatoie che desideri. La connessione wireless garantisce una latenza minima e potrai anche passare alla connessione Bluetooth per connetterlo ad altri dispositivi. È leggero e maneggevole ed è in grado di durare per 200 ore prima di dover cambiare le batterie. Potrai inoltre alleggerire il peso di 11 grammi inserendo una sola batteria.

Queste sono soltanto alcune delle fantastiche performance di questo mouse da gaming wireless che ti permetterà di dominare le partite. Dunque prima che sia tardi e il prezzo torni alla normalità vai su Amazon e acquista il tuo SteelSeries Rival 3 a soli 52,79 euro, invece che 59,99 euro. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.