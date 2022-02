Steelseries Rival 3 Wireless: il mouse più versatile al mondo (-42%)

Perché scegliere tra un mouse per la produttività e uno per il gaming, quando puoi avere entrambi e per di più ad un prezzo eccezionale? Sto parlando dello Steelseries Rival 3 Wireless, un mouse compatto e affidabile con doppia connessione senza fili ideale per qualsiasi utilizzo, oggi disponibile a soli 35 euro su Amazon.

Mouse Steelseries Rival 3 Wireless: caratteristiche tecniche

Il mouse si caratterizza per un formato piuttosto pratico da trasportare e un design minimale con forma ergonomica per il massimo confort. Nonostante il design simmetrico, si adatta meglio alla mano destra per la presenza dei due pulsanti laterali. La dotazione prevede 6 pulsanti completamente programmabili attraverso il software Steelseries Engine. Come premesso, si avvale di una doppia connessione. La prima è quella wireless, attraverso il dongle USB fornito in confezione che grazie alla banda a 2,4GHz fornisce un segnale a bassa latenza pensato per il gioco competitivo. La seconda, invece, è quella Bluetooth 5.0 che fornisce una soluzione estremamente pratica per la produttività, garantendo una maggiore autonomia.

All’interno ospita un sensore TrueMove Air da 18.000 DPI. Ovviamente, la risoluzione può essere personalizzata su più livelli ed è possibile passare rapidamente dall’uno all’altro attraverso il tasto dedicato. I pulsanti destro e sinistro montano switch meccanici capaci di resistere a 60 milioni di pressioni, garantendo durabilità e reattività estrema. Uno degli aspetti più interessanti del mouse, però, riguarda l’alimentazione. È possibile, infatti, scegliere tra una o due batterie AAA consentendo così di gestire non solo l’autonomia, ma anche il peso del mouse per una flessibilità senza paragoni. L’autonomia, con entrambe le batterie, raggiunge le ben 400 ore di utilizzo grazie allo stanby intelligente che consente di ottimizzare i consumi. Completa la dotazione l’illuminazione RGB che può essere impostata per le notifiche in gioco, una funzionalità esclusiva decisamente pratica.

Grazie ad uno sconto di addirittura il 42%, il mouse Steelseries Rival 3 Wireless è disponibile su Amazon per soli 34,99 euro per un risparmio di ben 25 euro sul prezzo di listino.

