Stella Rossa-Partizan (Eurolega Basket): dove vederla in streaming

L’occasione è da non perdere per tutti gli appassionati di basket. Per la diciannovesima giornata di Eurolega si gioca l’atteso derby tra Stella Rossa e Partizan di Belgrado.

La palla è due è prevista alle 20 ora italiana e potrai seguirla in diretta streaming con l’abbonamento Start di DAZN, disponibile a partire da 11,99 euro al mese.

Stella Rossa-Partizan di Eurolega in streaming: presentazione del match

Una partita che regala sempre spettacolo vista la rivalità tra le due squadre e le tifoserie che infiammeranno, quasi letteralmente, l’arena.

Le due squadre stanno attraversando un momento di forma altalenante, tra sconfitte e vittorie, ma vengono entrambe da un successo ottenuto contro Fenerbahce e Lyon.

Il Partizan si trova al momento all’ottavo posto in classifica che ad oggi garantirebbe il passaggio agli ottavi di finale del torneo. Più indietro i padroni di casa della Stella Rossa, addirittura al quattordicesimo posto, ma che cercano appunto un vittoria di prestigio per rilanciare le proprie ambizioni.

Stella Rossa-Partizan è un match assolutamente da non perdere. Con DAZN Start puoi accedere a tutte le partite della competizione di pallacanestro più importante, dai dispositivi che preferisci.

