Stellar festeggia il natale: 83% di sconto su un pacchetto da 6 software

Stellar, azienda famosa per aver prodotto Data Recovery, ha preparato un'offerta speciale per celebrare il natale nel miglior modo possibile.

I produttori di software infatti, hanno voluto proporre ai clienti un pacchetto con 6 software con uno sconto sulla sottoscrizione annuale dell'83%. A livello puramente pratico dunque, invece di pagare 229,94 dollari per il bundle, è possibile ottenere le applicazioni per appena 39,95 dollari.

L'offerta, valida fino al 31 dicembre, include software come il già citato Data Recovery, ma anche Backup Pro, Win Optimizer, Photo Editor, Password Manager e AI Photo Tagger.

Il paccheto completo, di fatto, permette di ottenere una serie di applicazioni valide sotto svariati punti di vista, capaci di rendersi utili per qualunque tipo di utente.

Stellar offre un pacchetto con software in grado di soddisfare qualunque utente

Stellar Data Recovery è un programma appositamente ideato per il recupero di file. Che si tratti di foto cancellate per errore o di documenti smarriti, questo software offre tutti gli strumenti per poter evitare di perdere dati importanti.

Ashampoo Backup Pro invece, permette di gestire al meglio il backup dati, proprio per prevenire l'eventuale perdita. Si tratta di un software con un'interfaccia chiara e pulita, con svariate opzioni che consentono di programmare le operazioni di salvataggio file.

Con Ashampoo WinOptimizer 19 è invece possibile lavorare a livello prestazionale su sistemi operativi Windows. Il software racchiude una serie di funzioni che permettono di rendere più performante il sistema, gestendo il cestino, le estensioni dei browser, i cookie di navigazione e altre funzioni legate a Windows.

Photo Editor invece è un software in grado di offrire un'ambiente di lavoro user friendly a chi intende effettuare modifiche ai propri scatti fotografici. Questo tool permette di ritagliare, aggiungere filtri ed effetti vari a foto e immagini.

Password manager, come lascia intendere il nome, è un gestore di password piuttosto funzionale. Permette infatti di creare e gestire password complesse sia su PC che su smartphone.

Infine, AI Photo Tagger, si rivela uno strumento ideale per chi ha abitualmente a che fare con una gran quantità di foto. Il software ordina e organizza automaticamente le foto, utilizzando funzioni legate all'intelligenza artificiale.

Tenendo conto delle funzionalità dei vari software, lo sconto proposto da Stellar risulta senza ombra di dubbio alquanto allettante.