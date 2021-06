Sterilizzatore Professionale per smartphone e non solo (-35%)

Sei in cerca di uno sterilizzatore professionale? Quello Phonix è in promozione su Amazon a soli 25,99€. Il ribasso del 35% rende il prezzo di listino più conveniente mediante uno sconto effettivo 14,00€.

Le spedizioni sono veloci e gratuite su tutto il territorio italiano. Si tratta di un'offerta lampo quindi i pezzi sono limitati.

Sterilizzatore professionale: a cosa serve

Lo sterilizzatore professionale è un dispositivo comodo da avere in casa, soprattutto in tempi come questi. Capace di rendere sicura ogni superficie, può eliminare batteri e microbi dagli oggetti che si utilizzano quotidianamente come smartphone, cuffie e non solo.

La sua dimensione è ridotta e dunque non occupa molto spazio sulla scrivania o in un qualsiasi cassetto. Ha un design che è stato brevettato appositamente e contiene al suo interno sia un sistema di illuminazione UV C che UV A. In questo modo la disinfettazione può avvenire a 360° e profondamente.

Il lato caratteristico di questo prodotto, come anticipato, è che è estremamente portatile quindi anche fuori casa o in viaggio può essere sempre infilato in zaino e in borsa.

Inoltre è presente un'assistenza qualificata italiana che è sempre reperibile per risolvere eventuali problemi o rispondere a domande o imprevisti.

Lo sterilizzatore professionale per smartphone e non solo è disponibile su Amazon a soli 25,99€. Acquistalo oggi e ricevilo in appena 48 ore se possiedi un abbonamento Prime attivo. In caso contrario, le spedizioni sono gratuite per i clienti che optano per la consegna presso i punti di ritiro.