Stesso prezzo della luce per 10 anni? Scopri la clamorosa offerta di NeN Energia

NeN Energia lancia un’offerta rivoluzionaria per il mercato italiano: con Luce Dieci, come suggerisce il nome, potrai bloccare il prezzo della materia prima luce fino al 2036. Proprio così: per i prossimi 10 anni pagheresti lo stesso prezzo a prescindere dalle oscillazioni del mercato, tuoi eventuali spostamenti e via discorrendo. Un meccanismo a rata fissa, che ti spieghiamo adesso come funziona, che eliminerà completamente l’ansia di aprire la bolletta.

Prezzi bloccati NeN

Allora, il meccanismo è semplice: NeN legge la tua ultima bolletta, calcola quanto andresti a spendere in un anno basandosi sul tuo consumo storico e divide la cifra per 12. Il risultato finale sarà la tua rata fissa mensile comprensiva di tutti i costi: al termine dei 12 mesi, la rata verrà ricalcolata sulla base dei tuoi consumi effettivi, quindi se avrai consumato meno del previsto l’anno successivo risparmierai addirittura qualcosa. Il vantaggio importante? Comunque vada, il prezzo della materia prima rimane bloccato per 10 anni.

Qual è questo prezzo? Vediamolo subito, parliamo di una tariffa monoraria al costo di 0,106€/kWh, con incluse le perdite di rete e a cui aggiungere una quota fissa di 9,50 euro al mese. Tutto questo, comunque, sarà sempre incluso nella tua rata finale.

L’offerta, attivabile tramite cambio fornitore da utenze domestiche fino a 6000kWh/anno, non prevede costi nascosti, vincoli stringenti (il prezzo è bloccato per 10 anni, ma puoi disdire quando vuoi), nessuna penale se decidi di cambiare fornitore e soprattutto nessuna sorpresa. Non ci saranno rimodulazioni unilaterali sul prezzo della materia prima.

Senza impegno puoi scoprire subito la tua rata e iniziare così un viaggio nel mondo della risparmio e di una maggiore tranquillità quando si tratta di bolletta della luce.

5 feb 2026

Giovanni Ferlazzo
5 feb 2026
