Stocard si rinnova dopo l'acquisizione di Klarna

Nel luglio dello scorso anno, Klarna ha messo a segno l’acquisizione di Stocard, utility impiegata per conservare sullo smartphone le carte fedeltà di negozi e supermercati, ma anche documenti come il Green Pass. Oggi, in conseguenza alla stretta di mano, l’applicazione si rinnova adottando una brand identity in linea con quella della società che la controlla.

L’app di Stocard nell’ecosistema Klarna

È il primo step di un percorso che porterà le due realtà a mettere in campo nuove sinergie commerciali e tecnologiche. In arrivo funzionalità inedite, la prima delle quali sarà annunciata a breve. L’app, già scelta da 47 milioni di utenti in 45 paesi, continuerà a essere gratuita. Al debutto anche un nuovo logo.

Di recente, Klarna ha annunciato la creazione della business unit battezzata Kosma, la sua nuova scommessa nel territorio dell’Open Banking. Nelle scorse settimane ha invece portato Bonus Club e Paga Ora in Italia. Chiudiamo con le parole di David Handlos (Domain Lead e founder di Stocard) incluse nel comunicato stampa che abbiamo ricevuto in redazione.