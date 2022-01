Green Pass: 3,6 milioni hanno scelto l'app Stocard

Tra i metodi a disposizione dei cittadini per avere sempre con sé il Green Pass, oltre a IO e Immuni, c'è anche quello offerto dall'applicazione Stocard, la stessa che in molti già utilizzano per tenere sullo smartphone le tessere fedeltà di negozi e supermercati. Da un comunicato stampa giunto in redazione scopriamo che 3,6 milioni hanno scelto questa strada.

Molti hanno scelto l'app Stocard per il Green Pass

Per aggiungere il certificato verde all'app non bisogna far altro che avviarla, selezionare “Aggiungi carta” e seguire le istruzioni mostrate sullo schermo. Al termine sarà possibile recuperare e mostrare il codice QR in modo istantaneo, per la scansione con VerificaC19. Di seguito la dichiarazione di Valeria Santoro, Country Manager di Stocard Italia:

Stocard è uno strumento che facilita la vita delle persone. È per questo che a luglio 2021, su iniziativa di Stocard Italia, abbiamo inserito la possibilità di salvare il Green Pass all’interno dell’app, con la stessa semplicità con cui è possibile caricare le carte fedeltà. Una scelta che è stata molto apprezzata dagli utenti: oggi sono oltre 3,6 milioni i cittadini che in Italia conservano la certificazione nel proprio mobile wallet.

L'archiviazione del Green Pass avviene in modo rispettoso della privacy, grazie anche alla possibilità di proteggere l'accesso al documento PIN, riconoscimento dell'impronta digitale o facciale. Stocard è in download gratuito per Android e iOS. Prosegue Santoro: