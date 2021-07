Green Pass anche con l'applicazione Stocard: come fare

Tra i molti metodi a disposizione dei cittadini per conservare il Green Pass all'interno del proprio smartphone, esibendolo all'occorrenza (ricordiamo che dal 6 agosto sarà obbligatorio in Italia per alcuni locali e attività), oltre a IO e Immuni, segnaliamo anche l'applicazione Stocard, da molti già conosciuta e utilizzata per salvare le tessere fedeltà di supermercati e negozi nonché il codice della Lotteria degli Scontrini.

Stocard per salvare il Green Pass

È disponibile per il download gratuito nelle versioni Android (da Play Store) e iOS (da App Store). Il processo è piuttosto semplice. Una volta installata, non bisogna fa altro che avviarla, premere il pulsante “+ Aggiungi carta” (1) posizionato nell'angolo inferiore destro dell'interfaccia e cercare “Certificazione Verde COVID-19” (2) dal lungo elenco che compare.

È poi necessario effettuare la scansione del codice QR (3) tramite la fotocamera oppure inserire manualmente l'Identificativo Univoco del Certificato (4) o Unique Certificate Identifier.

Una volta completata la procedura, il Certificato Verde compare al fianco delle altre carte e tessere (5). È sufficiente un tap per aprirlo ed esibirlo (6) a chi si occupa del controllo tramite l'applicazione VerificaC19. Ricordiamo che l'operatore chiederà di mostrare anche un documento d'identità.

Volendo, è possibile proteggere le carte salvate nell'applicazione, dunque anche il Green Pass, attivando la funzionalità “Stocard Lock” (“Impostazioni”, “Altro”), così che all'apertura sia richiesta l'autenticazione tramite pin o riconoscimento biometrico.