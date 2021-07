Green Pass e dati personali: quali sono quelli trattati?

La Piattaforma Nazionale delegata alla gestione dei Green Pass raccoglie, elabora e conserva alcuni dati personali necessari all'emissione e alla verifica dei certificati. Di quali informazioni si tratta? Cerchiamo di sintetizzarlo facendo riferimento a quanto riportato nell'informativa privacy disponibile sul sito ufficiale.

I dati personali trattati per il Green Pass

Per quanto riguarda modalità e finalità del trattamento rimandiamo all'articolo dedicato. Vediamo qui invece quali sono i dati comuni a tutte le tre tipologie di Certificazioni Verdi ovvero di avvenuta vaccinazione, di avvenuta guarigione e per i test antigenico rapido o molecolare con esito negativo.

Identificativo del cittadino : codice fiscale o codice identificativo rilasciato dal Sistema TS.

: codice fiscale o codice identificativo rilasciato dal Sistema TS. Cognome, nome, data di nascita : dati presenti nella certificazione.

: dati presenti nella certificazione. Malattia o agente bersaglio : sempre “COVID-19”.

: sempre “COVID-19”. Soggetto che ha rilasciato la certificazione : sempre “Ministero della Salute”.

: sempre “Ministero della Salute”. Identificativo univoco della certificazione : codice alfanumerico univoco attribuito automaticamente dalla Piattaforma Nazionale, non identificativo della tipologia di certificazione.

: codice alfanumerico univoco attribuito automaticamente dalla Piattaforma Nazionale, non identificativo della tipologia di certificazione. AUTHCODE : codice univoco autorizzativo per il recupero della Certificazione Verde COVID-19 da parte dell'interessato.

: codice univoco autorizzativo per il recupero della Certificazione Verde COVID-19 da parte dell'interessato. Numero di cellulare : quello fornito dall'assistito.

: quello fornito dall'assistito. Indirizzo email : quello fornito dall'assistito.

: quello fornito dall'assistito. Stato : paese che ha effettuato la vaccinazione, il primo test molecolare positivo, il test molecolare o antigenico-rapido negativo.

: paese che ha effettuato la vaccinazione, il primo test molecolare positivo, il test molecolare o antigenico-rapido negativo. Identificativo chiave del sigillo elettronico qualificato : identificativo univoco della chiave relativa al sigillo elettronico qualificato apposto alla Certificazione Verde, utilizzato dall'app VerificaC19 per consentire la verifica del sigillo e la lettura dei dati della certificazione.

: identificativo univoco della chiave relativa al sigillo elettronico qualificato apposto alla Certificazione Verde, utilizzato dall'app VerificaC19 per consentire la verifica del sigillo e la lettura dei dati della certificazione. Sigillo elettronico qualificato della Certificazione Verde: utilizzato per verificare l'integrità della certificazione.

Vi sono poi informazioni specifiche in base alla tipologia di Green Pass. Di seguito quelle per il certificato emesso in seguito all'avvenuta vaccinazione.

Codice AIC : codice di autorizzazione immissione in commercio in Italia del vaccino rilasciato dall'AIFA, in caso di vaccini esteri, rappresenta il codice con cui viene riconosciuto in Italia.

: codice di autorizzazione immissione in commercio in Italia del vaccino rilasciato dall'AIFA, in caso di vaccini esteri, rappresenta il codice con cui viene riconosciuto in Italia. Tipo di vaccino somministrato : denominazione e produttore o titolare dell'autorizzazione all’immissione in commercio del vaccino.

: denominazione e produttore o titolare dell'autorizzazione all’immissione in commercio del vaccino. Data dell'ultima somministrazione : il giorno in cui è stata somministrata l'ultima dose.

: il giorno in cui è stata somministrata l'ultima dose. Numero dose effettuata e numero dosi totali previste : indica il numero di dose somministrata rispetto al calendario vaccinale per il singolo antigene/principio vaccinale.

: indica il numero di dose somministrata rispetto al calendario vaccinale per il singolo antigene/principio vaccinale. Pregressa infezione da SARS-CoV2 : indica se il soggetto a cui è stata effettuata la vaccinazione per COVID 19 ha avuto una pregressa infezione da SARS-CoV2.

: indica se il soggetto a cui è stata effettuata la vaccinazione per COVID 19 ha avuto una pregressa infezione da SARS-CoV2. Data pregressa infezione da SARS-CoV2 : data del primo test positivo che accerta l'infezione COVID-19.

: data del primo test positivo che accerta l'infezione COVID-19. Data di inizio validità : giorno in cui ha inizio il periodo di validità della certificazione.

: giorno in cui ha inizio il periodo di validità della certificazione. Data di fine validità: giorno in cui ha fine il periodo di validità della certificazione.

Questi invece i dati relativi ai Certificati Verdi emessi per avvenuta guarigione.

Codice fiscale medico : codice fiscale del medico MMG/PLS, del medico della struttura pubblica dei Servizi Sanitari Regionali, del medico USMAF o del medico SASN.

: codice fiscale del medico MMG/PLS, del medico della struttura pubblica dei Servizi Sanitari Regionali, del medico USMAF o del medico SASN. Codice fiscale medico sostituto : codice fiscale del medico sostituto.

: codice fiscale del medico sostituto. Identificativo documento : numero di documento.

: numero di documento. Tipo di documento : passaporto, carta d'identità o altro.

: passaporto, carta d'identità o altro. Data del primo test molecolare positivo : giorno e ora in cui è stato refertato il primo test molecolare positivo che accerta l'infezione COVID-19.

: giorno e ora in cui è stato refertato il primo test molecolare positivo che accerta l'infezione COVID-19. Data di inizio validità : giorno in cui ha inizio il periodo di validità della certificazione di avvenuta guarigione.

: giorno in cui ha inizio il periodo di validità della certificazione di avvenuta guarigione. Data di fine validità: giorno in cui ha fine il periodo di validità della certificazione di avvenuta guarigione.

Infine, le informazioni necessarie per i Green Pass rilasciati in seguito all'esecuzione di un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo.