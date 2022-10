Stop a malware e DDOS: questa soluzione è regalata

I piani hosting di Serverplan, realtà operativa da 20 anni, permettono di ricevere, compreso nel prezzo, anche il servizio di protezione Bitninja: un sistema di sicurezza che mantiene al sicuro il tuo server e i siti ospitati da qualsiasi attacco malware o DDOS.

Bitninja è stato pensato per essere facile e immediato da utilizzare: non serve essere degli esperti o dover costantemente tenere monitorata l’applicazione. Siamo di fronte infatti ad un agent installato direttamente all’interno del server che non richiede alcun tipo di manutenzione.

Come fa Bitninja a proteggere il tuo server da malware e attacchi esterni

Bitninja, che puoi acquistare a 19€ al mese IVA, se scegli di utilizzare una soluzione dedicata Serverplan (VPS, Cloud o Server fisico) è incluso con uno dei piani di Hosting Serverplan.

Tutti i server su cui è installato BitNinja creano (​a livello mondiale!​) una rete di difesa globale sugli IP dannosi. In questo modo, con dati su oltre 15 milioni di IP in tutto il mondo, il server su cui è installato Bitninja è protetto dai principali attacchi prima che accadano. Il sistema è proattivo​, per cui nel momento in cui un indirizzo ip tenta di effettuare o effettua una compromissione, viene inserito nel giro di pochissimi secondi, nella rete di ip in blacklist scongiurando il pericolo che possa compromettere anche il tuo server.

Grazie ad un sistema di protezione all-in-one utilizzare Bitninja è incredibilmente semplice, potendo contare inoltre sul supporto di un team di esperti pronti a soddisfare ogni tua perplessità o richiesta.

Mentre lavori, Bitninja controlla in tempo reale i log del server, compresi Apache, autenticazione, mySQL, Exim, Cpanel e altri ancora. Il servizio è attivabile anche per server dedicati, vps e cloud server che danno spazio ai CMS più comuni, come WordPress, Joomla, Prestashop e Magento, per non parlare delle applicazioni web.

Scegli la sicurezza e la tranquillità offerta da Serverplan con Bitninja: hai i migliori strumenti per proteggere i tuoi dati e i tuoi siti web, la massima semplicità d’uso, un prezzo economico e, se scegli uno dei piani hosting della compagnia italiana, anche la possibilità di averlo già incluso nel tuo pacchetto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.