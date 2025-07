Stop agli aumenti in bolletta: con Engie blocchi i prezzi di luce e gas per un anno intero

Con Engie puoi finalmente mettere un punto ai rincari: attivando la nuova offerta a prezzo fisso, il costo dell’energia rimane bloccato per 12 mesi, senza modifiche e senza brutte sorprese. Engie è un operatore energetico globale impegnato nella transizione ecologica, che fornisce energia 100% da fonti rinnovabili, per un consumo più responsabile e sostenibile.

Non ci sono costi nascosti, né interventi tecnici: la fornitura resta attiva senza interruzioni e l’attivazione si fa completamente online, anche via WhatsApp, con il supporto dedicato degli esperti Engie. Puoi scoprire in pochi minuti quanto potresti risparmiare con una simulazione gratuita disponibile direttamente sul sito ufficiale del fornitore.

Energia PuntoFisso: la proposta luce e gas su misura di Engie

Scegli se attivare solo luce, solo gas oppure entrambi i servizi. Ecco le condizioni previste dall’offerta di Engie:

Luce con tariffa monoraria

Energia elettrica a 0,11 €/kWh

Quota fissa: 6 €/mese

Luce a fasce orarie

Fascia F1: 0,1117 €/kWh

Fascia F2: 0,1189€/kWh

Fascia F3: 0,1015€/kWh

Quota fissa: 6 €/mese

Gas naturale

Prezzo al consumo: 0,4507 €/Smc

Costi fissi: 6 €/mese + 0,00795 €/Smc

Oltre alle tariffe vantaggiose, sono molti altri i motivi per cui vale la pena passare a Engie. Tra questi, elettricità prodotta da fonti come sole e vento; ricevi tutto via e-mail e puoi gestire la fornitura dallo smartphone, senza carta; domiciliazione automatica per non dover mai pensare alle scadenze; ogni voce in bolletta è chiara, leggibile e spiegata nel dettaglio.

Attiva la tua offerta in pochi clic, ovunque tu sia. Con Engie hai una fornitura pulita, stabile e digitale, pensata per aiutarti a risparmiare da subito e vivere in modo più sostenibile.