Stop al telemarketing con Incogni: il tuo scudo a soli 7,49$/mese

Le chiamate indesiderate e le email di spam sono diventate una costante frustrante nella vita quotidiana di molti. Non importa quante volte si blocchino numeri o si segnalino indirizzi email, il problema sembra non avere fine. Questo accade perché i nostri dati personali vengono venduti e condivisi su larga scala tra aziende e operatori di marketing.

Incogni emerge come una soluzione innovativa per fermare il telemarketing alla radice. Grazie al suo approccio automatizzato, Incogni elimina i tuoi dati personali dai database delle aziende che li raccolgono, mettendo fine al flusso incessante di disturbi digitali e telefonici. E con un’offerta speciale a soli 7,49$ al mese per un anno, è il momento ideale per riprendere il controllo della tua privacy.

Come Incogni protegge i tuoi dati personali

Incogni si distingue per la sua capacità di gestire in modo completo e proattivo la tua privacy digitale. Questo strumento automatizzato analizza quali aziende stanno trattando i tuoi dati personali, agisce per richiedere la loro rimozione e monitora continuamente i progressi per garantire che le tue informazioni non vengano più utilizzate senza consenso.

Con un processo semplice ma estremamente efficace, Incogni si occupa di contattare società di data broker, operatori di marketing e piattaforme che raccolgono e condividono informazioni sensibili, inviando richieste di cancellazione nel rispetto delle normative sulla privacy, come il GDPR e il CCPA. Inoltre, il tool non si limita a un’unica azione: continua a vigilare e a intervenire ogni volta che nuovi dati emergono nei sistemi delle aziende target.

La protezione non si ferma solo alle telefonate o alle email. Incogni estende il suo intervento per ridurre al minimo il rischio di furti d’identità o utilizzo improprio delle informazioni personali. Con un’interfaccia intuitiva, consente di controllare i progressi in tempo reale e garantisce che le tue preferenze in fatto di privacy siano sempre rispettate.

Grazie a Incogni, dire addio alle chiamate insistenti, alle comunicazioni non richieste e ai rischi di esposizione dei dati non è mai stato così facile. Approfitta dell’offerta da 7,49$ al mese per un anno e scopri quanto può essere liberatorio vivere senza interruzioni indesiderate.

Per attivare l’offerta vai sul sito di Incogni.