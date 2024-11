Stop al telemarketing selvaggio: scopri il tool definitivo con l'offerta Black Friday!

Quante telefonate al giorno ricevi di operatori che ti invitano a cambiare operatore telefonico o gestore delle utenze domestiche? Quante, invece, le chiamate senza risposta o quelle con la voce automatica che ti propongono presunte offerte? Per quanto tu sia consapevole che si tratta di potenziali telefonate spam, queste chiamate sono un fastidio. E sono anche un’interruzione dal lavoro e uno stress continuo. La buona notizia è che c’è la soluzione. È il tool di Incogni, in promozione con il 58% di sconto!

L’offerta di Incogni per la sicurezza online (e non solo)

Diciamolo chiaramente, il Registro pubblico delle opposizioni non ha portato i risultati che in molti avremmo sperato. Continuiamo a ricevere tanto, troppo, telemarketing selvaggio. Ma non si tratta “solamente” di un fastidio che possiamo ignorare con un eccesso di pazienza. È un problema serio che può avere in alcuni casi ripercussioni anche molto gravi.

Chi chiama ha accesso ai nostri dati personali e finanziari. Questo significa che qualcuno può utilizzare queste informazioni per frodi, truffe e furto d’identità. Avendo a disposizione questi dati, infatti, gli hacker possono risultare più credibili e andare a effettuare attacchi mirati. Inoltre i broker di dati finanziari e di mitigazione del rischio vendono informazioni come ricerche online relative alla salute, punteggi di credito e altri dati alle banche, le compagnie assicurative e potenziali datori di lavoro. Le conseguenze? L’aumento della polizza, prestiti rifiutati, nessun avanzamento di carriera e tutta una serie di problemi e discriminazioni.

Incogni offre la soluzione. Acquistando il servizio, Incogni andrà a scansionare i siti online contenenti i tuoi dati personali. Quindi invia le richieste di rimozione e monitora che vengano eseguite altrimenti invia nuovi solleciti. Parallelamente scopre quali sono i servizi più critici, così da offrire un livello di protezione costantemente aggiornato.

Un servizio eccellente, indispensabile e risolutivo che di base ha un prezzo di 13,98€ al mese. Con il Black Friday Incogni ha previsto uno sconto del 50% con il tool in promozione a 6,99€ al mese. Per dire finalmente addio al telemarketing selvaggio.