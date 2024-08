STOP alle chiamate SPAM con questo servizio 100% efficace

Capita spesso che, mentre pranziamo o lavoriamo, arriva la solita telefonata dai call center che ti vuole proporre l’ennesimo affare della settimana. Rispondi e non c’è nessuno, richiami e senti solo il silenzio. Dopo mezz’ora, il telefono squilla di nuovo e, anche questa volta, si tratta solo di chiamata spam. Una tortura quotidiana che affligge milioni di italiani. Come porre fine a tutto questo? Con un servizio efficace al 100%.

STOP alle chiamate SPAM: la soluzione arriva con Incogni

Per colpa della cessione involontaria dei nostri dati personali, magari durante l’iscrizione a un sito web o un servizio online, ci ritroviamo sepolti dalle telefonate indesiderate. Più mettiamo dettagli durante l’iscrizione, più difficile diventa fermare poi l’orda di queste telefonate. Fortunatamente, Incogni di Surfshark è qui per risolvere il problema. Questo servizio in abbonamento è ciò che tutti stavamo aspettando, uno tra i migliori tool per cancellare i propri dati da Internet e mettere fine alle telefonate moleste. Incogni è attualmente in offerta a 6,99 euro al mese, metà del suo prezzo di listino di 13,98 euro. Perché rinunciare allo sconto del 50%? Sarebbe un peccato.

Ma come funziona esattamente Incogni? Ciò che fa è semplice e geniale. Il suo compito è rimuovere i dati degli utenti dai database dei broker di dati. Queste aziende, infatti, cercano di trarre profitto vendendo a terzi le informazioni personali degli utenti. Tra le info vendute ci sono dati di contatto, acquisti e abitudini di navigazione.

Incogni ha una lista di oltre 100 broker di dati. Contatta ognuno di loro per richiedere la rimozione delle informazioni personali dell’utente. Una volta che i dati sono cancellati, il tool continua a vigilare. Effettua controlli periodici per verificare che i broker non abbiano aggiunto nuovamente i dati. Un servizio che non solo pulisce, ma mantiene anche pulito.

Se il tool non dovesse soddisfare le aspettative? C’è la garanzia di rimborso completo entro 30 giorni dalla data dell’acquisto. Un’offerta che, francamente, non ha nulla da perdere e tutto da guadagnare, visto che consente di dire STOP alle chiamate SPAM.