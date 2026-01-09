Non è più possibile attivare Windows via telefono

C’è chi se ne è accorto già a dicembre, ora abbiamo la conferma ufficiale da parte del gruppo di Redmond: Microsoft ha eliminato la possibilità di attivare Windows via telefono, un’opzione disponibile da molto tempo. Potrebbe sembrare anacronistica, ma questa modalità avrebbe potuto tornare ancora utile a molti, soprattutto nei contesti che non rendono possibile contare su una connessione a internet.

L’attivazione di Windows via telefono non c’è più

Una pagina del supporto (link a fondo articolo) mette il punto sulla questione, rimandando al portale dedicato per effettuare il procedimento. Insomma, la volontà è quella di spingere gli utenti a eseguire l’operazione online.

Microsoft sta modernizzando l’esperienza di attivazione per le licenze perpetue. A partire dal 3 dicembre 2025, il tradizionale processo di automazione dell’attivazione dei prodotti tramite telefono è stato spostato da telefono a online. I clienti useranno invece il portale di attivazione dei prodotti.

Un’ennesima conferma è giunta attraverso la dichiarazione di Katharine Holdsworth (Partner Group Product Manager di Microsoft) affidata alla newsletter Notepad di The Verge.

Per l’attivazione del dispositivo non è richiesta una connessione a internet. Tuttavia, per accedere al portale online, i clienti dovranno disporre di un dispositivo secondario, come uno smartphone, un tablet o un computer con connessione a internet.

Rimane comunque la possibilità di attivare Windows con una modalità offline, senza collegare il PC interessato. Occorre però un altro dispositivo, in questo caso connesso, per accedere al portale dedicato e seguire le istruzioni mostrate sullo schermo.

Uno dei primi a documentare il cambiamento è stato lo youtuber Ben Kleinberg. Qui sotto la risposta del centralino che risponde chiamando negli Stati Uniti il numero che Microsoft ha messo fuori uso.