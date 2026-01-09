Non è più possibile attivare Windows via telefono

C’è chi se ne è accorto già a dicembre, ora abbiamo la conferma ufficiale da parte del gruppo di Redmond: Microsoft ha eliminato la possibilità di attivare Windows via telefono, un’opzione disponibile da molto tempo. Potrebbe sembrare anacronistica, ma questa modalità avrebbe potuto tornare ancora utile a molti, soprattutto nei contesti che non rendono possibile contare su una connessione a internet.
L’attivazione di Windows via telefono non c’è più
Una pagina del supporto (link a fondo articolo) mette il punto sulla questione, rimandando al portale dedicato per effettuare il procedimento. Insomma, la volontà è quella di spingere gli utenti a eseguire l’operazione online.
Microsoft sta modernizzando l’esperienza di attivazione per le licenze perpetue. A partire dal 3 dicembre 2025, il tradizionale processo di automazione dell’attivazione dei prodotti tramite telefono è stato spostato da telefono a online. I clienti useranno invece il portale di attivazione dei prodotti.
Un’ennesima conferma è giunta attraverso la dichiarazione di Katharine Holdsworth (Partner Group Product Manager di Microsoft) affidata alla newsletter Notepad di The Verge.
Per l’attivazione del dispositivo non è richiesta una connessione a internet. Tuttavia, per accedere al portale online, i clienti dovranno disporre di un dispositivo secondario, come uno smartphone, un tablet o un computer con connessione a internet.
Rimane comunque la possibilità di attivare Windows con una modalità offline, senza collegare il PC interessato. Occorre però un altro dispositivo, in questo caso connesso, per accedere al portale dedicato e seguire le istruzioni mostrate sullo schermo.
Uno dei primi a documentare il cambiamento è stato lo youtuber Ben Kleinberg. Qui sotto la risposta del centralino che risponde chiamando negli Stati Uniti il numero che Microsoft ha messo fuori uso.
Il supporto per l’attivazione dei prodotti ora è online. Per il modo più rapido e comodo per attivare il prodotto, visita il nostro portale di attivazione prodotti.