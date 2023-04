Stop cryptoscam e cryptojacking: ecco la nuova funzione di Kaspersky

Gli sviluppatori del celebre antivirus Kaspersky hanno annunciato l’aggiunta di una nuova funzionalità sui prodotti consumer dell’azienda (Kaspersky

Standard, Plus e Premium).

Questa nuova utility è stata appositamente ideata per contrastare fenomeni in costante aumento come cryptoscam e cryptojacking. Queste forme di attacco, infatti, stanno mettendo in grave pericolo i wallet di criptovalute di un numero enorme di utenti in tutto il mondo.

Chi investe in questo settore infatti, è una vittima ambita da parte dei criminali informatici: una scarsa conoscenza della cybersicurezza e la natura economica delle operazioni di compravendita, rendono questi profili ideali per le frodi online.

In questo contesto, dunque, l’introduzione di questa funzione può aiutare, e non poco, gli utenti Kaspersky.

Con la nuova funzione di Kaspersky le tue criptovalute sono al sicuro

Secondo alcune ricerche, nell’ultimo anno i casi di phishing legato alle criptovalute ha fatto registrare un incremento del 40% rispetto all’annata precedente. Nel corso del 2022, infatti, il numero di vittime a livello mondiale ha superato i 50 milioni.

Il sistema proposto da Kaspersky, in questo senso, si basa principalmente sulla prevenzione. L’utility agisce bloccando siti Web progettati per attirare gli investitori ma che non risultano ufficialmente legati a wallet o criptovalute. In caso di dubbio, l’antivirus agisce fornendo una notifica all’utente.

Questa nuova funzione va ad aggiungersi alle tante altre già presenti su suite come Kaspersky Premium.

Tale soluzione, infatti, oltre al classico strumento di scansione e rilevamento malware, offre diverse opzioni per quanto riguarda la cybersecurity a 360 gradi.

La VPN integrata, così come la protezione dei pagamenti online e dell’identità digitale, sono ulteriori certezze nel contesto di una rete che, senza le adeguate contromisure, è sempre più pericolosa.

E per quanto riguarda i costi?

Grazie all’attuale promozione, la suite Kaspersky Premium è disponibile con il 44% di sconto sul prezzo di listino.

Ciò significa che è possibile ottenere tutta la sua protezione pagando solo 31,99 euro all’anno.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.