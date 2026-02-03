Stop allo streaming di YouTube in background su browser mobile

Uno dei metodi utilizzati per riprodurre i contenuti di YouTube in background, senza pagare un abbonamento, consiste (pardon, consisteva) nel visitare la piattaforma da browser mobile di terze parti come Samsung Internet, Brave, Vivaldi e così via. Insomma, non da Chrome. Inizia a non funzionare più, come segnalato da diversi utenti e confermato direttamente da Google.

Google vuole spingere YouTube Premium

Un portavoce di bigG ha dichiarato che la riproduzione in background o con schermo spento è una funzionalità premium e come tale accessibile solo mettendo mano al portafoglio. Per questo motivo, ha apportato alcune modifiche tecniche al servizio per impedire di farlo in modi non ufficiali. Ecco il commento in forma tradotta.

La riproduzione in background è una funzionalità pensata per essere esclusiva degli abbonati a YouTube Premium. Sebbene in precedenza alcuni utenti non Premium potessero accedervi tramite browser web per dispositivi mobili in determinate situazioni, abbiamo aggiornato l’esperienza per garantire la coerenza su tutte le nostre piattaforme.

La palla passa ora nelle mani di chi sviluppa i browser. Scommettiamo che con i prossimi aggiornamenti torneremo al punto di partenza?

L’abbonamento non è così economico

L’abbonamento Premium costa 13,99 euro al mese e include l’accesso a YouTube Music per lo streaming musicale. Oltre a consentire la riproduzione offline e in background elimina le pubblicità. Quest’ultimo aspetto è un altro da sempre al centro della guerra agli ad blocker che Google cerca di combattere a modo suo, con le armi che ha a disposizione. Altre funzionalità extra riservate agli utenti paganti sono Salta avanti per arrivare velocemente alle parti migliori di un video, la visione degli Short con la modalità picture-in-picture, un audio di qualità più elevata (quando disponibile) e la possibilità di accelerare i filmati su mobile fino a 4x. C’è anche la formula Lite da 7,99 euro al mese, ma si limita a eliminare le inserzioni.