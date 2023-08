Stop ai tracker: aumenta la tua privacy con questa soluzione

Tutti siamo in pericolo online. Nessuno può definirsi al sicuro, a meno che non hai attiva la soluzione giusta per proteggere la tua privacy. Infatti, sempre più attività di tracking nei confronti degli utenti vengono rilevate online. Non si tratta solo di hacker e cybercriminali, ma anche di aziende importanti come TikTok, Facebook, Apple, Google e altri che cercano di profilarti commercialmente per fornirti annunci e proposte su misura.

Risolvi una volta per tutte questo problema. Anche se non hai nulla da nascondere non permettere a niente e a nessuno di impadronirsi dei tuoi dati. Attiva subito NordVPN, oggi in forte sconto con prezzo bloccato per due anni. Questa VPN è un vero osso duro contro tracker, malware, occhi indiscreti e pubblicità. Potrai così ottenere il meglio della sicurezza online e navigare in totale tranquillità senza alcun problema o pericolo.

Privacy: sicurezza ai massimi livelli con NordVPN

Ottieni una privacy ai massimi livelli con NordVPN, oggi al 63% di sconto per 2 anni. Potrai dire basta ai tracker non appena installi la sua app multidispositivo, compatibile con tutti i sistemi operativi. La licenza ti permette di attivarla su un massimo di 6 dispositivi contemporaneamente. Oltre al tunnel crittografato e alla larghezza di banda illimitata fornita dai suoi 5700 server, hai anche Threat Protection, la funzionalità speciale che include:

Anti-Tracker per eliminare qualsiasi attività di monitoraggio nei tuoi confronti mentre svolgi le tue attività online come acquisti, navigazione, streaming, gaming e altro;

per eliminare qualsiasi attività di monitoraggio nei tuoi confronti mentre svolgi le tue attività online come acquisti, navigazione, streaming, gaming e altro; Anti-Malware per bloccare tutte le minacce reali e presunte di hacker e malware;

per bloccare tutte le minacce reali e presunte di hacker e malware; Ad-Blocker per nascondere tutti gli annunci pubblicitari, i banner e i pop-up da siti web e applicazioni.

