Stop alle trasmissioni in HD sul digitale terrestre per un canale

Durante le ultime ore sulla piattaforma digitale terrestre è successo ciò che nessuno avrebbe mai voluto. Un canale molto conosciuto ha fermato le sue trasmissioni in alta definizione per “retrocedere” alla definizione standard. Una notizia che sta destabilizzando molti utenti che seguivano la sua programmazione quotidianamente.

Stiamo parlando di MANÀ MANÀ SPORT, uno dei canali appartenenti alle emittenti radiotelevisive che fanno parte del MUX LOCALE 1 Lazio. Sintonizzabile alla LCN 82 del tuo telecomando, questo canale non sta più trasmettendo in HD con risoluzione video a 960 x 1080 pixel, bensì in SD, con una qualità dell’immagine più bassa.

Nel frattempo anche il suo logo, prima visibile in sovrimpressione, al momento è scomparso. Questo particolare fa pensare agli esperti che il passaggio dalla qualità HD a quella SD sia solo temporanea, dovuta a lavori tecnici interni e/o modifiche alle trasmissioni momentanee. Quindi potrebbe succedere che a breve tutto torni come prima.

Digitale Terrestre: un canale del MUX LOCALE 1 Lazio abbandona l’HD

Cosa devi fare adesso? Gli esperti consigliano di avviare una ricerca automatica dei canali del digitale terrestre per aggiornare i propri dispositivi alle ultime modifiche. In questo modo otterrai tutti gli aggiornamenti apportati al MUX LOCALE 1 Lazio, se vivi in una zona raggiunta dalle sue frequenze.

Una volta terminata la ricerca automatica dei canali dovresti ritrovarti con questa numerazione regionale automatica: