Stop&Go Aruba: La FIBRA quando vuoi TU da 17,69€

La PROMO Stop&Go di Aruba FIBRA è l’unica che compete con l’altrettanto tariffa accattivante proposta da iliad. A differenza della iliadbox, l’esclusiva offerta di Aruba offre la possibilità di prendersi una pausa!

Praticamente, in caso di inutilizzo per un mese della promozione non verrà richiesto il pagamento di quella mensilità. Caratteristica davvero da non sottovalutare se spesso siete fuori per lavoro, ad esempio!

PROMO Stop&Go Aruba FIBRA: i dettagli

La tariffa di Aruba offre internet illimitato a casa in FTTH con picchi di velocità massima di 1 Gigabit al secondo in download e 300 Mbps in upload con IPv6 Statico ad un prezzo di partenza pari a soli 17,69 euro ogni mese per il primo anno. A partire dal secondo anno, il prezzo ammonterà a 26,47 euro.

L’offerta, come potrete intuire, non prevede a questo prezzo promozionale il modem incluso. L’apparato è possibile includerlo a noleggio aggiungendo 2,20 euro al mese.

In aggiunta oltre al Modem, è possibile richiedere il pacchetto che offre le chiamate illimitate verso tutti con 4 euro al mese in più o in alternativa c’è la possibilità di avere l’IPv4 statico aggiungendo all’abbonamento 3 euro al mese.

Aruba con la sua offerta di partenza offre gratuitamente un servizio di assistenza al cliente disponibile via chat 24 ore su 24. Inoltre, il nuovo provider italiano offre anche sconti fino all’80% su alcuni prodotti targati Aruba.

Inoltre, in caso di insoddisfazione o per qualsiasi altro motivo sarà possibile richiedere il rimborso dei costi sostenuti fino ad un periodo massimo pari a 30 giorni. Il rimborso avviene in tempi rapidissimi, stiamo parlando di appena 5 giorni!

Costi ed altro

Aruba FIBRA in versione Stop&Go è disponibile ONLINE senza costi di attivazione e senza alcun vincolo contrattuale fino al giorno 11 Aprile 2022. Inoltre, è possibile disdire corrispondendo 20 euro una tantum.

Per verificare la copertura ed attivare la promo basterà accedere al seguente sito.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.