Storage a vita pCloud in offerta speciale e senza abbonamento

Zero dubbio, pCloud è la soluzione pazzesca per ottenere uno storage a vita dedicato ai tuoi contenuti oggi in offerta speciale e senza abbonamento. Cosa stai aspettando? Approfittane finché sei ancora in tempo! Fallo prima che la promozione finisca. Scegli il piano a vita che preferisci. Puoi farlo in base a quanto spazio hai davvero bisogno. Per il resto, tutti i piani a vita includono le stesse funzionalità.

Premium 500 GB a soli 219 euro , invece di 279 euro, include: Foto di pCloud (NUOVO) Documentazione di pCloud (NUOVO) 500 GB di spazio di archiviazione 1000 GB di traffico totale del collegamento condiviso

, invece di 279 euro, include: Premium Plus 2 TB a soli 499 euro , invece di 709 euro, include: Foto di pCloud (NUOVO) Documentazione di pCloud (NUOVO) 2 TB di spazio di archiviazione Traffico totale del collegamento condiviso: 4 TB

, invece di 709 euro, include: Ultra 10 TB a soli 1499 euro , invece di 2799 euro, include: Foto di pCloud (NUOVO) Documentazione di pCloud (NUOVO) 10 TB di spazio di archiviazione 20 TB di traffico totale del collegamento condiviso

, invece di 2799 euro, include:

Le funzioni incluse nello storage a vita pCloud senza abbonamento

Il vantaggio di scegliere pCloud è che pagando una sola volta per sempre ottieni uno storage a vita senza abbonamento con incluse tantissime funzionalità incredibili. Scegli il piano a vita che preferisci, in base allo spazio che ti serve, e scopri tutte le funzionalità incluse:

sicurezza di livello militare con crittografia AES a 256 bit per tutti i tuoi file;

con crittografia AES a 256 bit per tutti i tuoi file; privacy svizzera e data center certificati;

svizzera e data center certificati; recupera i tuoi dati fino a 30 giorni prima;

i tuoi dati fino a 30 giorni prima; ripristina le versioni precedenti dei tuoi file;

le versioni precedenti dei tuoi file; velocità di trasferimento illimitate per caricare file di qualsiasi dimensione;

per caricare file di qualsiasi dimensione; condivisione dei file tramite link protetti da password e collaborazione in cartelle condivise;

tramite link protetti da password e collaborazione in cartelle condivise; lettore multimediale integrato per riproduzione locale in streaming dei tuoi contenuti audio e video;

per riproduzione locale in streaming dei tuoi contenuti audio e video; app multi-device con caricamento dei file e condivisione in tempo reale su tutti i tuoi dispositivi;

con caricamento dei file e condivisione in tempo reale su tutti i tuoi dispositivi; backup dei file da altri cloud in modo semplice, veloce e affidabile.