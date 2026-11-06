 Storage a vita pCloud in offerta speciale e senza abbonamento
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Storage a vita pCloud in offerta speciale e senza abbonamento

Grazie a pCloud ottieni uno storage a vita per i tuoi contenuti in offerta speciale e senza abbonamento: approfittane finché sei in tempo.
Storage a vita pCloud in offerta speciale e senza abbonamento
Informatica Cloud & Hosting
Grazie a pCloud ottieni uno storage a vita per i tuoi contenuti in offerta speciale e senza abbonamento: approfittane finché sei in tempo.
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Zero dubbio, pCloud è la soluzione pazzesca per ottenere uno storage a vita dedicato ai tuoi contenuti oggi in offerta speciale e senza abbonamento. Cosa stai aspettando? Approfittane finché sei ancora in tempo! Fallo prima che la promozione finisca. Scegli il piano a vita che preferisci. Puoi farlo in base a quanto spazio hai davvero bisogno. Per il resto, tutti i piani a vita includono le stesse funzionalità.

Acquista il tuo piano a vita
  • Premium 500 GB a soli 219 euro, invece di 279 euro, include:
    • Foto di pCloud (NUOVO)
    • Documentazione di pCloud (NUOVO)
    • 500 GB di spazio di archiviazione
    • 1000 GB di traffico totale del collegamento condiviso
  • Premium Plus 2 TB a soli 499 euro, invece di 709 euro, include:
    • Foto di pCloud (NUOVO)
    • Documentazione di pCloud (NUOVO)
    • 2 TB di spazio di archiviazione
    • Traffico totale del collegamento condiviso: 4 TB
  • Ultra 10 TB a soli 1499 euro, invece di 2799 euro, include:
    • Foto di pCloud (NUOVO)
    • Documentazione di pCloud (NUOVO)
    • 10 TB di spazio di archiviazione
    • 20 TB di traffico totale del collegamento condiviso

Le funzioni incluse nello storage a vita pCloud senza abbonamento

Il vantaggio di scegliere pCloud è che pagando una sola volta per sempre ottieni uno storage a vita senza abbonamento con incluse tantissime funzionalità incredibili. Scegli il piano a vita che preferisci, in base allo spazio che ti serve, e scopri tutte le funzionalità incluse:

Acquista il tuo piano a vita
  • sicurezza di livello militare con crittografia AES a 256 bit per tutti i tuoi file;
  • privacy svizzera e data center certificati;
  • recupera i tuoi dati fino a 30 giorni prima;
  • ripristina le versioni precedenti dei tuoi file;
  • velocità di trasferimento illimitate per caricare file di qualsiasi dimensione;
  • condivisione dei file tramite link protetti da password e collaborazione in cartelle condivise;
  • lettore multimediale integrato per riproduzione locale in streaming dei tuoi contenuti audio e video;
  • app multi-device con caricamento dei file e condivisione in tempo reale su tutti i tuoi dispositivi;
  • backup dei file da altri cloud in modo semplice, veloce e affidabile.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 6 nov 2026

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