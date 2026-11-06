Storage a vita pCloud in offerta speciale e senza abbonamento

Zero dubbio, pCloud è la soluzione pazzesca per ottenere uno storage a vita dedicato ai tuoi contenuti oggi in offerta speciale e senza abbonamento. Cosa stai aspettando? Approfittane finché sei ancora in tempo! Fallo prima che la promozione finisca. Scegli il piano a vita che preferisci. Puoi farlo in base a quanto spazio hai davvero bisogno. Per il resto, tutti i piani a vita includono le stesse funzionalità.
- Premium 500 GB a soli 219 euro, invece di 279 euro, include:
- Foto di pCloud (NUOVO)
- Documentazione di pCloud (NUOVO)
- 500 GB di spazio di archiviazione
- 1000 GB di traffico totale del collegamento condiviso
- Premium Plus 2 TB a soli 499 euro, invece di 709 euro, include:
- Foto di pCloud (NUOVO)
- Documentazione di pCloud (NUOVO)
- 2 TB di spazio di archiviazione
- Traffico totale del collegamento condiviso: 4 TB
- Ultra 10 TB a soli 1499 euro, invece di 2799 euro, include:
- Foto di pCloud (NUOVO)
- Documentazione di pCloud (NUOVO)
- 10 TB di spazio di archiviazione
- 20 TB di traffico totale del collegamento condiviso
Le funzioni incluse nello storage a vita pCloud senza abbonamento
Il vantaggio di scegliere pCloud è che pagando una sola volta per sempre ottieni uno storage a vita senza abbonamento con incluse tantissime funzionalità incredibili. Scegli il piano a vita che preferisci, in base allo spazio che ti serve, e scopri tutte le funzionalità incluse:
- sicurezza di livello militare con crittografia AES a 256 bit per tutti i tuoi file;
- privacy svizzera e data center certificati;
- recupera i tuoi dati fino a 30 giorni prima;
- ripristina le versioni precedenti dei tuoi file;
- velocità di trasferimento illimitate per caricare file di qualsiasi dimensione;
- condivisione dei file tramite link protetti da password e collaborazione in cartelle condivise;
- lettore multimediale integrato per riproduzione locale in streaming dei tuoi contenuti audio e video;
- app multi-device con caricamento dei file e condivisione in tempo reale su tutti i tuoi dispositivi;
- backup dei file da altri cloud in modo semplice, veloce e affidabile.
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Pubblicato il 6 nov 2026
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