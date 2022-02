Stranger Things 4: ecco le date ufficiali

Ogni fine ha un inizio. Così recita il poster appena condiviso da Netflix per confermare la data di uscita di Stranger Things 4. Pardone, le date. Sì, perché la piattaforma ha scelto di dividere gli episodi in due volumi, così come già accaduto per altre serie di punta come La Casa di Carta. L’attesa sta per finire.

Stranger Things 4: l’attesa sta per finire

La prima delle date da cerchiare in rosso sul calendario è quella di venerdì 27 maggio. L’altra è venerdì 1 luglio. Poco più di tre mesi per sapere come proseguirà l’avventura di Undici.

C’è anche una lettera dei Duffer Brothers (registi e sceneggiatori) rivolta ai fan. Si apre con Care amiche e amici nerd, siete sintonizzati? Non ci sentiamo da un pezzo . Ne riportiamo un passaggio.

Considerata la lunghezza, abbiamo deciso di lanciare la stagione 4 in due volumi per presentarvela nel più breve tempo possibile. Il volume uno esordirà il 27 maggio, mentre il volume due sarà disponibile cinque settimane dopo, il primo luglio. Quindi questa è la buona notizia: la nuova stagione è in arrivo ed è la più grandiosa di sempre. Ma segna anche l’inizio della fine.

A che punto eravamo rimarsi? Questo il breve riassunto di Netflix.

Sono passati sei mesi dalla battaglia di Starcourt, che ha portato terrore e distruzione a Hawkins. Mentre affrontano le conseguenze di quanto successo i nostri amici si separano per la prima volta, e le difficoltà del liceo non facilitano le cose. In questo periodo particolarmente vulnerabile arriva una nuova e orribile minaccia soprannaturale assieme a un mistero cruento che, una volta risolto, potrebbe mettere fine agli orrori del Sottosopra.

Per l’occasione sono state pubblicate quattro locandine dedicate alle diverse location degli episodi arrivo. È possibile scaricarle in alta risoluzione.

Al debutto della terza stagione, nel luglio 2019, Microsoft ha omaggiato i gloriosi anni ’80 nei quali è ambientata la serie. Accadrà qualcosa di simile anche per la quarta?