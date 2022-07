Stranger Things 4, Netflix e il Galaxy S22 Ultra

Finalmente, l’attesa è terminata: arrivano oggi su Netflix gli ultimi episodi di Stranger Things 4, due lunghe full immersion nel sottosopra che terranno compagnia agli spettatori in questo fine caldo, caldissimo settimana. In contemporanea, per celebrare l’evento, Samsung ha reso disponibile sul proprio canale ufficiale YouTube un cortometraggio dedicato alla serie e completamente girato con il modello top di gamma Galaxy S22 Ultra.

Cosa ci fa un Galaxy S22 Ultra nel mondo di Stranger Things?

Si intitola Make STRANGER Nights Epic ed è quello visibile qui sotto. Ciò che fa è sfruttare al meglio la funzionalità Nightography che permette di catturare foto e video di qualità elevata, anche quando le condizioni di illuminazione sono critiche. Per farlo, lo smartphone integra una fotocamera principale con sensore da 108 megapixel e un sistema di intelligenza artificiale.

La collaborazione che lega Samsung a Netflix è ormai di lunga data. Insieme, le due realtà, hanno realizzato campagne personalizzate per molte delle serie più popolari sulla piattaforma come Emily in Paris.

A chi desidera entrare pienamente nel mood di Stranger Things 4 consigliamo la visione di questo video, senza spoiler, condiviso dal canale ufficiale del servizio. Elenca sette canzoni anni ’80 presenti nella colonna sonora, senza ombra di dubbio tra i principali punti di forza della produzione. Eccole: California dreaming (The Mamas & the Papas), Detroit Rock City (Kiss), Psycho killer (Talking Heads), You spin me round (Dead or Alive), Pass the dutchie (Musical Youth), Travelin’ man (Ricky Nelson) e ovviamente Running up that hill (Kate Bush), tornata in cima alle classifiche dopo l’uscita dei primi episodi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.