Stranger Things 4 è in streaming: il riassunto

Venerdì 27 maggio, finalmente ci siamo: è questa la data a lungo rimasta cerchiata in rosso sul calendario dagli appassionati delle avventure di Undici. La prima parte di Stranger Things 4 è disponibile per lo streaming su Netflix. Si tratta senza alcun dubbio di una delle uscite più attese dell’anno, per una serie celebrata da prodotti LEGO, giochi da tavolo e Funko POP solo per fare alcuni esempi.

Stranger Things 4 è in streaming su Netflix

Si riparte da dove la storia si era interrotta con gli episodi rilasciati nell’ormai lontano luglio 2019. Per chi ha la memoria corta, ecco un riassunto delle stagioni precedenti proposto direttamente dal cast della serie. Rigorosamente senza spoiler.

I primi sette capitoli (così sono chiamati) sono stati caricati sulla piattaforma, accessibili da chiunque abbia un abbonamento. Per i due conclusivi sarà invece necessario attendere un altro mese o poco più, fino all’1 luglio.

In occasione dell’uscita della terza stagione, quasi due anni fa, Microsoft ha reso omaggio alle atmosfere anni ’80 di Stranger Things con il rilascio di Windows 1.11.

È un momento cruciale per Netflix, alle prese con una necessaria trasformazione dopo anni di domino incontrastato nel territorio dello streaming premium. La metamorfosi prenderà forma con il probabile debutto di contenuti live, l’introduzione di un abbonamento più economico sostenuto dalla pubblicità e abbracciando il mondo degli NFT.

Sappiamo inoltre quanto la società stia puntando sulle iniziative legate al gaming. A tal proposito, entro fine 2022 arriveranno decine di nuovi giochi. Ora è però tempo di prepararsi a tornare nel Sottosopra, in compagnia di Undici e dei suoi compagni di avventure.

