Stranger Things 5: quando esce l'ultimo episodio?

E così, a quasi 10 anni di distanza dall’arrivo della prima stagione, sta per concludersi una delle serie di maggior successo nell’epoca dello streaming: Stranger Things. Siamo giunti all’appuntamento con l’uscita dell’ultimo episodio. Per quando è prevista? Esattamente per le 2:00 (ora italiana) della notte di capodanno.

L’ultimo episodio di Stranger Things 5

C’è dunque tutto tempo per concedersi il brindisi e per i festeggiamenti, prima di rientrare a casa e assistere all’atto conclusivo di quanto accade tra Hawkins e il Sottosopra. Qui sotto c’è il trailer ufficiale. Ne sconsigliamo fortemente la visione a chi non ha ancora guardato le puntate precedenti, il rischio spoiler è elevatissimo.

Il mondo reale, è questo il titolo dell’ottavo e ultimo episodio di Stranger Things 5. Cosa accadrà una volta terminati i titoli di coda? Fatichiamo a immaginare che Netflix non abbia intenzione di continuare a far fruttare la popolarità del franchise.

Da tempo si parla di un possibile spin-off. I creatori della serie, i Duffer Brothers, hanno danno vita a una realtà chiamata Upside Down Pictures che dovrebbe avere proprio questo come obiettivo principale. Non è difficile immaginare che potremmo saperne di più già nel corso del 2026.

La verità sul rapporto tra Undici e Hopper

Di recente, Millie Bobby Brown (l’attrice che interpreta la protagonista principale Undici) si è vista costretta a smentire le voci di corridoio riguardanti una presunta denuncia nei confronti di David Harbour (Jim Hopper), per bullismo e molestie sul set. Dall’intervista rilasciata emerge la fotografia di un ottimo rapporto .