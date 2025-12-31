Stranger Things 5: quando esce l'ultimo episodio?

E così, a quasi 10 anni di distanza dall’arrivo della prima stagione, sta per concludersi una delle serie di maggior successo nell’epoca dello streaming: Stranger Things. Siamo giunti all’appuntamento con l’uscita dell’ultimo episodio. Per quando è prevista? Esattamente per le 2:00 (ora italiana) della notte di capodanno.
L’ultimo episodio di Stranger Things 5
C’è dunque tutto tempo per concedersi il brindisi e per i festeggiamenti, prima di rientrare a casa e assistere all’atto conclusivo di quanto accade tra Hawkins e il Sottosopra. Qui sotto c’è il trailer ufficiale. Ne sconsigliamo fortemente la visione a chi non ha ancora guardato le puntate precedenti, il rischio spoiler è elevatissimo.
Il mondo reale, è questo il titolo dell’ottavo e ultimo episodio di Stranger Things 5. Cosa accadrà una volta terminati i titoli di coda? Fatichiamo a immaginare che Netflix non abbia intenzione di continuare a far fruttare la popolarità del franchise.
Da tempo si parla di un possibile spin-off. I creatori della serie, i Duffer Brothers, hanno danno vita a una realtà chiamata Upside Down Pictures che dovrebbe avere proprio questo come obiettivo principale. Non è difficile immaginare che potremmo saperne di più già nel corso del 2026.
La verità sul rapporto tra Undici e Hopper
Di recente, Millie Bobby Brown (l’attrice che interpreta la protagonista principale Undici) si è vista costretta a smentire le voci di corridoio riguardanti una presunta denuncia nei confronti di David Harbour (Jim Hopper), per bullismo e molestie sul set. Dall’intervista rilasciata emerge la fotografia di un
ottimo rapporto.
David e io abbiamo un ottimo rapporto. Lavoriamo a stretto contatto sulle scene e nella preparazione. Sono davvero emozionata che tutti possano vedere l’amore e il duro lavoro che abbiamo dedicato alla conclusione della nostra relazione e a come sarà, e cosa offrirà ai fan. Soprattutto ai fan di Hopper e Undici. Penso che quelle scene saranno di grande impatto. Le adoro. Mi fa venire voglia di dare il massimo ogni volta che vedo che sono sulla lista delle riprese per lavorare con lui, perché so che lui ce la farà.