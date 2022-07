Stranger Things: Netflix conferma lo spin-off

Considerando l’enorme successo ottenuto dalla quarta stagione, ci saremmo stupiti di vedere le cose andare diversamente. Stranger Things non è più solo una serie, è un brand a tutti gli effetti. Lo sa bene Netflix, che si trova tra le mani la più proverbiale gallina dalle uova d’oro e che, considerando anche il momento non certo tra i più tranquilli a livello societario, ha tutte le intenzioni di farla fruttare al massimo. Lo farà in collaborazione con i Duffer Brothers e la loro nuova creatura battezzata Upside Down Pictures. Al loro fianco ci sarà Hilary Leavitt, già produttrice di Ozark e Orphan Black.

Netflix, Stranger Things e la Upside Down Pictures

Diversi i progetti già annunciati. Anzitutto, uno spin-off dedicato proprio a Stranger Things. Sarà basato su un’idea originale, ma al momento non sono stati svelati dettagli sulla trama. Si concentrerà probabilmente su uno dei personaggi secondari comparsi nelle stagioni fin qui viste (ricordiamo che la quinta, quella conclusiva, arriverà nel 2024). Difficile ipotizzare quale, sono tutti di spessore e ben caratterizzati, gli spunti da approfondire di certo non mancano. In cantiere anche uno spettacolo teatrale, sempre ispirato al mondo di Undici e compagni.

Upside Down Pictures si occuperà poi di un live action su Death Note, speriamo con un risultato differente rispetto alla pellicola piuttosto deludente giunta sulla piattaforma nel 2017. A completare l’elenco sono infine un adattamento del romanzo Il Talismano (Stephen King e Peter Straub) e una non meglio precisata serie dai creatori di Dark Crystal: La Resistenza.

