STRAY colpisce dritto nel cuore, vivi l'esperienza PS5 con sconto 51%

Se c’è un gioco che merita di essere riconosciuto quello è STRAY. Corto, veloce ma con un peso emotivo che ti lascerà a bocca aperta una volta che lo avrai finito. Il gattino arancione più famoso del mondo ludico è pronto a catturare anche la tua attenzione in questa versione PlayStation 5.

Con l’offerta in corso su Amazon non hai un momento da perdere. Collegati in pagina per approfittare del ribasso del 51% e portare a casa la tua copia a soli 19,99€.

Le spedizioni? Completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

STRAY, il gioco per PS5 che ti farà fare le fusa

Ideale anche come regalo per Natale, Stray è un gioco che non lascia dubbi: colpisce nel segno regalandoti un’esperienza unica e inimitabile. È un’avventura che si adatta un po’ ad ogni singolo di utente e che ti farà riscoprire il lato umano, anche se questo potrà sembrarti strano.

Naturalmente vestirai i panni del gattino che in seguito a un piccolo incidente si troverà a fare i conti con una città governata da robot e nessuno più. I guai? Saranno dietro l’angolo con delle sequenze piene di energia e suspense così da lasciarti senza fiato.

Ti divertirai nel combinare guai, esplorare i tetti, arrampicarti ovunque e in alcuni casi anche nello stringere amicizia.

Colleziona tutti i ricordi che trovi in giro e non te ne perdere neanche una.

