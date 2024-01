Streaming Enhanced: addio annunci su Netflix, Prime Video & Co.

Molti servizi di streaming online, come Netflix e Disney+, hanno introdotto piani di abbonamento con annunci pubblicitari. Anche Amazon Prime Video seguirà presto questa tendenza, a meno che gli utenti non paghino un supplemento di 2,99 dollari al mese per rimuovere gli annunci.

Gli annunci possono essere fastidiosi, soprattutto se appaiono durante la visione di un video, e gli ad blocker tradizionali potrebbero non essere efficaci per eliminarli. Per questo motivo, esiste un’estensione del browser chiamata Streaming Enhanced, che promette di saltare automaticamente gli annunci sulle principali piattaforme di streaming.

Cosa fa Streaming Enhanced?

Streaming Enhanced è un’estensione del browser compatibile con Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge e altri browser, tranne Safari. Al momento, supporta i servizi Netflix, Prime Video, Disney+, Hotstar e Crunchyroll.

L’estensione ha diverse funzionalità, sia comuni che specifiche per ogni servizio. La funzionalità principale è l’ad-skipping, che permette di saltare gli annunci pubblicitari.

Le altre funzionalità comuni sono:

Saltare le introduzioni, i recaps e i titoli di coda

Aggiungere controlli sulla velocità di riproduzione

Migliorare lo stile dei sottotitoli

Mostrare le valutazioni di TMDB (The Movie Database)

Le funzionalità specifiche per ogni servizio sono:

Su Netflix , selezionare automaticamente l’ultimo profilo utilizzato e rimuovere l’avviso di inattività (stai ancora guardando)

, selezionare automaticamente l’ultimo profilo utilizzato e rimuovere l’avviso di inattività (stai ancora guardando) Su Prime Video , saltare anche le pubblicità delle produzioni Prime Video, bloccare i contenuti a pagamento e rimuovere la sfocatura quando si passa il mouse sui video

, saltare anche le pubblicità delle produzioni Prime Video, bloccare i contenuti a pagamento e rimuovere la sfocatura quando si passa il mouse sui video Su Crunchyroll, aggiungere filtri al calendario delle uscite

Come funziona Streaming Enhanced?

Streaming Enhanced funziona incorporando uno script, “skipper.js”, negli url dei servizi di streaming supportati. Questo script rileva la presenza di annunci e li salta automaticamente.

L’estensione funziona automaticamente una volta installata. Streaming Enhanced offre la possibilità di attivare o disattivare le singole funzionalità nelle preferenze dei servizi. Ad esempio, è possibile disabilitare l’integrazione di TMDB o consentire la riproduzione dei crediti. Le preferenze possono essere salvate e ripristinate in qualsiasi momento. C’è anche un menu di statistiche che mostra il tempo risparmiato usando l’estensione, simile a quello che Brave Browser mostra nella pagina delle nuove schede.