Come e dove vedere in streaming Mufasa: Il Re Leone

Mufasa: Il Re Leone è finalmente disponibile per lo streaming su Disney+. Diretto da Barry Jenkins, il film è uscito nei cinema a dicembre ottenendo un ottimo successo in termini di incassi. Questa settimana ha fatto il suo ingresso nel catalogo della piattaforma. Lo puoi vedere subito sui tuoi dispositivi: sul display dello smartphone, su quello più grande del tablet oppure sul televisore in compagnia di tutta la famiglia.

Mufasa: Il Re Leone è disponibile in streaming

Attraverso il racconto di Rafiki, la pellicola narra la leggenda di Mufasa alla giovane cucciola di leone Kiara, figlia di Simba e Nala. Al loro fianco ci sono gli immancabili Timon e Pumbaa. L’espediente narrativo utilizzato è quello del flashback, partendo da quando il leone era un cucciolo orfano, perso e solo, fino ad arrivare al suo incontro con Taka, erede di una stirpe reale. Da lì ha inizio il viaggio di uno straordinario gruppo di sventurati alla ricerca del proprio destino, non senza che i loro legami siano messi alla prova, nel tentativo di sfuggire a un nemico minaccioso e letale. Questa la sinossi.

Puoi vedere Mufasa: Il Re Leone e tutti gli altri contenuti di Disney+ da soli 5,99 euro al mese. Puoi infatti attivare l’abbonamento Standard con pubblicità che offre l’accesso all’intero catalogo della piattaforma. Oppure, in alternativa, scegliere le formule Standard o Premium.

Tra le nuove uscite più interessanti ci sono l’opera rock O’Dessa e gli episodi della Daredevil Rinascita, una delle migliori produzioni recenti ambientata nell’universo dei supereroi Marvel.