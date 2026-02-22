Streaming pirata: multa per 120 abbonati IPTV

La Guardia di Finanza di Roma ha scoperto 120 persone che avevano accesso alle principali piattaforme di streaming con un abbonamento di 10 euro/mese. Riceveranno sanzioni fino ad un massimo di 5.000 euro, come previsto dalla legge antipirateria. L’accesso illegale era fornito da un 40enne residente in provincia di Rimini. Non è esclusa una richiesta di risarcimento da parte di DAZN, come avvenuto l’anno scorso.

Pirati scoperti seguendo il denaro

Gli abbonati alla IPTV pirata sono stati scoperti durante un’indagine condotta dalla Procura di Bologna e dal nucleo speciale beni e servizi della Guardia di Finanza di Roma. Le credenziali di accesso a Sky, DAZN, Netflix, Disney+ e Amazon Prime Video erano vendute da un 40enne di Bellaria Igea Marina. Quindi il “servizio” consentiva di vedere anche serie TV e film, oltre alle partite di calcio.

I clienti del 40enne, indagato per vari reati informatici, risiedono in 60 province italiane (molti in Romagna), hanno un’età compresa tra 20 e 70 anni e appartengono a categorie lavorative eterogenee (lavoratori dipendenti, liberi professionisti e pensionati).

Come già accaduto in casi analoghi, la Guardia di Finanza ha individuato gli abbonati seguendo il flusso di denaro. I 10 euro/mese venivano versati tramite bonifici bancari o carte prepagate (probabilmente PostePay) al fornitore che avrebbe creato un sistema piramidale (le indagini sono ancora in corso e sono un filone dell’inchiesta avviata dalla Procura di Roma).

In base all’art. 174-ter della legge n. 633 del 22 aprile 1941, modificato dall’art. 3 della legge n. 93 del 14 luglio 2023 (nota come legge antipirateria), la sanzione per l’accesso abusivo ai contenuti protetti dal diritto d’autore è compresa tra 154 e 5.000 euro.

DAZN e Lega Serie A potrebbero chiedere un risarcimento (indennizzo) ai 120 abbonati, come fatto ad ottobre e novembre 2025 nei confronti degli oltre 2.000 pirati identificati dalla Guardia di Finanza di Lecce a metà maggio 2025.