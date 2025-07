Streaming senza blocchi in vacanza: con la VPN giusta è possibile

Per uno streaming senza blocchi durante la vacanza, soprattutto quando si viaggia all’estero e i blocchi su base geografica sono frequenti, è necessario ricorrere a una VPN. Il sistema è semplice: scegliendo un server situato in un altro Paese è possibile “spostare” il proprio IP e evitare il blocco all’accesso a un determinato servizio web.

La VPN giusta da scegliere, in questo momento, non può che essere NordVPN. Il servizio in questione prevede un costo di 3,39 euro al mese andando a scegliere il piano biennale che include, per tutti i nuovi utenti, la possibilità di sfruttare una garanzia “soddisfatto o rimborsati” valida per i primi 30 giorni dall’attivazione.

Per accedere subito alla promozione basta visitare il sito ufficiale di NordVPN, qui di sotto.

VPN per lo streaming in vacanza: c’è NordVPN

NordVPN è la scelta giusta per chi ha bisogno di una VPN da usare in vacanza, per uno streaming senza limiti. Il servizio prevede la crittografia del traffico dati e permette di sfruttare una politica no log per un accesso a Internet senza tracciamento.

La VPN mette a disposizione dei suoi utenti un network di migliaia di server che copre oltre 100 Paesi in tutto il mondo. Di conseguenza, è possibile spostare il proprio IP in un altro Paese con grande semplicità, direttamente dall’app del servizio, scegliendo un server VPN situato in un altro Paese.

Chi sceglie NordVPN, inoltre, può sfruttare fino a 10 connessioni in contemporanea, sempre senza limiti di banda. In questo modo, la connessione sarà veloce e protetta, con la possibilità di navigare senza blocchi geografici e censure.

Per iniziare subito a utilizzare NordVPN basta attivare l’offerta dedicata al piano biennale che prevede ora un costo di 3,39 euro al mese. Per tutti i nuovi utenti ci sono 30 giorni di garanzia “soddisfatti o rimborsati”.