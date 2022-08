Streaming sportivi: come evitare le frodi

La trasmissione streaming di eventi sportivi, serie TV e film sono sempre più diffuse. Vista l’enorme richiesta, oltre alle classiche piattaforme ufficiali, ve ne sono sempre più numerose illegali.

Affidarsi a questa soluzione, oltre ad avere possibili ripercussioni legali, può risultare anche molto pericoloso. Stando a quanto riportato dal Better Business Bureau (BBB), sui social network si stanno diffondendo servizi non ufficiali sfruttati in realtà per truffare le persone.

Sono molti gli utenti di social che cercano, soprattutto su Facebook e Twitter, collegamenti alle live streaming di eventi sportivi. Sfruttando questa richiesta e indirizzando versi siti malevoli, i criminali informatici tentano di rubare informazioni bancarie, carte di credito e altri dati sensibili.

Alcune piattaforme sono realizzate per sembrare del tutto in regola, dunque va fatta grande attenzione prima di effettuare pagamenti di sorta per accedere a degli streaming.

Come evitare le frodi legate agli streaming sportivi

Per evitare frodi esistono diverse accortezze. In primis, è consigliabile affidarsi a piattaforme ben conosciute ed eventualmente diffidare da nomi nuovi e con costi troppo bassi.

Pagare con carta di credito, rispetto a carte di debito o (ancora peggio) criptovalute, offre maggiori garanzie a livello di tracciabilità e protezione. Infine, dotare i propri dispositivi elettronici di antivirus e VPN può risultare essenziale per proteggersi rispetto a qualunque tipo di frode online.

Proprio per quanto riguarda le Virtual Private Network, è importante scegliere una soluzione capace di abbinare alti standard di sicurezza a performance in grado di non impattare sulla riproduzione streaming.

