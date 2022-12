Top Gun: Maverick in streaming, guardalo ora

Per il capitano di vascello Pete Mitchell è ora di tornare a indossare tuta e casco, per lo streaming di Top Gun: Maverick, disponibile da oggi su Paramount Plus. Ritenuto uno dei migliori film dell’anno e già candidato a diversi premi Oscar, fa il suo debutto sulla piattaforma per la visione domestica, giusto in tempo per Natale.

Il film dell’anno, Top Gun: Maverick è in streaming

È il sequel della pellicola uscita nell’ormai lontano 1986 e subito diventata un cult, la stessa che ha elevato Tom Cruise a stella dell’olimpo hollywoodiano. Qui, il suo personaggio è alle prese con una nuova delicata missione da portare a termine, di cui ovviamente non riveliamo alcun dettaglio per non inciampare in spoiler e rovinare la sorpresa. Al suo fianco si registra un altro ritorno, a oltre trent’anni di distanza, quello di Val Kilmer nei panni di Tom Kazansky (meglio noto come Iceman). Ecco di seguito il trailer ufficiale in italiano, utile per immergersi nell’atmosfera prima di spiccare il volo.

Top Gun: Maverick si trova al momento all’undicesima posizione nella classifica dei film con il maggiore incasso nella storia del cinema, ma con la prospettiva di entrare nella Top 10 grazie alla nuova distribuzione nelle sale di tutto il mondo. Ha raccolto quasi 1,5 miliardi di dollari in pochi mesi, da maggio in poi, molto più di alcuni capitoli delle saghe Harry Potter e Star Wars. È stato inoltre capace di raccogliere recensioni molto positive sia dal pubblico sia dalla critica.

