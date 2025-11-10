Streaming, viaggi e privacy totale: ExpressVPN (in offerta) è la scelta giusta

Chi cerca una connessione sicura, veloce e realmente senza confini, non può perdere la promozione ExpressVPN: il piano biennale costa appena 4,49 dollari grazie allo sconto del 67% attivo, a cui si aggiungono 4 mesi gratuiti inclusi.

Tutti i vantaggi di ExpressVPN

Uno dei vantaggi innovativi di ExpressVPN è la tecnologia proprietaria Lightway, che permette di collegarsi ai server in pochi istanti, mantenendo una velocità costante anche durante attività impegnative come streaming in 4K, gaming o download. Sono disponibili server in oltre 105 Paesi, in cui potrai “teletrasportarti” virtualmente per accedere ai tuoi contenuti preferiti ovunque ti trovi.

ExpressVPN punta sulla massima protezione con strumenti pensati ad hoc. Parliamo dei server offuscati al 100%, per eludere reti restrittive e mascherare il traffico VPN, connessione criptata, tecnologia TrustedServer che cancella ogni dato a ogni riavvio, politica zero-log e funzionalità Threat Manager per bloccare tracker, siti dannosi e domini sospetti. Tutto questo ti restituirà un profilo estremamente discreto.

L’installazione di ExpressVPN è davvero rapida, bastano appena 90 secondi per configurarla ed essere pronti a navigare in sicurezza. È compatibile con dispositivi Windows, MacOS, Android e iOS; ma anche smart TV, router compatibili, console e anche dispositivi che non supportano nativamente la VPN, grazie a MediaStreamer. Ogni abbonamento ti permette di proteggere fino a 12 dispositivi contemporaneamente.

In aggiunta, scegliendo il piano da 4,49 dollari, otterrai tre giorni di eSIM illimitata holiday.com, password manager integrato e assistenza clienti 24/7 via chat o e-mail. ExpressVPN è il servizio giusto per lavorare, viaggiare o semplicemente restare sempre al sicuro anche da casa: approfitta dei super sconti online sui piani biennali, con 4 mesi extra inclusi e 30 giorni di garanzia soddisfatti o rimborsati.