Scopri se il tuo PC è pronto per Street Fighter 6

Mancano ormai solo pochi giorni al lancio di Street Fighter 6 (fissato per il 2 giugno), il nuovo capitolo di una delle saghe videoludiche più longeve e fortunate di sempre: poiché in arrivo anche su PC, lo sviluppatore Capcom ha messo a disposizione un benchmark ufficiale utile per capire se il proprio computer è pronto per la battaglia.

Il benchmark per Street Fighter 6 su PC

A differenza di quanto visto in passato, per SF6 la software house ha voluto introdurre una modalità open world battezzata World Tour che permetterà di creare un avatar virtuale e impersonarlo nelle battaglie contro gli altri giocatori. Non mancheranno ovviamente i classici scontri 1 vs. 1. Il roster dei lottatori unisce vecchie glorie come Ryu, Ken, Chun-Li, Guile, Blanka, Dhalsim, Honda e Zangief e new entry come Jamie, Kimberly, Lily e l’italiana Marisa (nell’immagine di apertura), descritta come Una promettente orefice che afferma di discendere dai guerrieri dell’antica Grecia, ispirata da una visione del Colosseo nei suoi anni d’oro , 2,03 metri per 122 Kg e amante dell’ossobuco . Altri personaggi saranno aggiunti in futuro attraverso il rilascio di espansioni. Questo il trailer di lancio.

Il download del benchmark può essere eseguito direttamente dal sito ufficiale (pesa 15,7 GB). Dopo averlo installato e lanciato, restituisce una valutazione da 0 a 100, utile per capire se il comparto hardware in dotazione al PC sarà in grado di supportare le sessioni di gioco.

91-100: può far girare il gioco senza forzature;

71-90: può far girare il gioco senza problemi;

51-70: si consigliano modifiche alle impostazioni;

31-50: Sono necessarie modifiche alle impostazioni;

0-30: non può far girare il gioco.

Il primo titolo della serie Street Fighter è datato 1987, gettando così le basi per l’evoluzione del genere picchiaduro. Sono trascorsi oltre sette anni dall’esordio del quinto capitolo (2016).

