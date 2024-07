Street Fighter 6: Steelbook Edition per PS5 al MINIMO STORICO

La versione da collezione di Street Fighter 6, la Steelbook Edition per PS5, è in forte sconto su Amazon. Allunga le mani sull’ultima generazione del re dei picchiaduro, nella sua incarnazione fisica con custodia speciale: oggi è al suo prezzo minimo storico, un’occasione da non lasciarsi sfuggire, per passare ore e ore di puro intrattenimento videoludico tra un Sonic Boom e un Hadoken in faccia all’avversario.

La Steelbook Edition di Street Fighter 6 per PS5 è in offerta

Il titolo non ha certo bisogno di presentazioni. Plasmato dalle mani sapienti della software house Capcom, prosegue nel solco della tradizione che ha reso celebre la serie, riproponendo i suoi protagonisti storici (nello screenshot qui sotto sono Guile e Ryu a darsi battaglia), affiancando loro alcune new entry e con nuove modalità, ad esempio quella open world chiamata World Tour, mentre le altre due sono Fighting Ground e Battle Hub. C’è anche la telecronaca live, introdotta per rendere ogni incontro ancora più spettacolare. Trovi tutti i dettagli nella scheda del gioco.

Il comparto grafico è next-gen e potenziato dal motore proprietario RE ENGINE. Al prezzo stracciato di soli 26 euro, la Steelbook Edition di Street Fighter 6 per PS5 è imperdibile, anche e soprattutto per chi vuole aggiudicarsi un pezzo destinato a diventare da collezione. Chi lo ha già acquistato, l’ha promosso con un con un voto medio molto alto, pari a 4,7 stelle su 5, nelle recensioni pubblicate sull’e-commerce.

Se lo ordini subito, arriverà da te entro un paio di giorni al massimo, con la consegna gratuita, così da poter iniziare presto a scoprire cosa offre l’ultima evoluzione del re dei picchiaduro. Il gioco è venduto e spedito da Amazon, senza intermediari. Perfect!