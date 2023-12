Street Power Football per PS4: l'AFFARE di fine anno (-87%)

Se sei stanco delle partite di calcio convenzionali e cerchi un’esperienza elettrizzante, Street Power Football per PS4 è la tua risposta. Ecco un’occasione imperdibile su Amazon, questo titolo è attualmente in vendita con uno sconto ASSURDO dell’87%, una promozione di fine anno che dovresti assolutamente sfruttare. Non perdere tempo e fallo subito tuo al prezzo stracciato di soli 6,48 euro, anziché 49,99 euro.

In questo titolo incredibile, immergiti nell’eclettico mondo del calcio streetstyle. Da Rio a Londra, esplora parchi giochi unici come la “favela” e mostra il tuo stile con outfit alla moda, tatuaggi e acconciature audaci. Il calcio streetstyle è qui, e con Street Power Football, è più emozionante che mai.

L’azione ad alta energia e lo stile malato si fondono in questa esperienza di calcio esagerata. Con sei modalità di gioco uniche, dalle sfide Freestyle e Trick Shot alle epiche battaglie 3v3 in modalità Street Power, preparati a un’esperienza calcistica senza precedenti.

Unisciti a Sean Garnier, una leggenda del calcio di strada, e affronta i grandi del freestyle in campi da gioco spettacolari in tutto il mondo. Diventa il re delle strade, impara nuovi trick e inventa numeri mozzafiato per diventare il vero e unico Street King.

Le caratteristiche chiave di Street Power Football sono allettanti. Diventa il Street King, raccogli il tuo equipaggio per partite straordinarie in modalità a 2 giocatori, online e locale. Scegli tra sei modalità di gioco uniche, tra cui la modalità storia Become King, e personalizza la tua squadra con mode di strada eleganti, emote personalizzate e tatuaggi per giocare con stile e fare colpo sulla concorrenza.

Non perdere questa incredibile opportunità di portare il calcio di strada al livello successivo. Con Street Power Football, l’adrenalina è garantita e il calcio diventa un’esperienza mai vista prima. Approfitta subito di questo strabiliante sconto del 87% su Amazon e acquistalo al prezzo ridicolo di soli 6,48 euro, prima che sia troppo tardi.

