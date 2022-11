Street View: Google dice addio all'app dedicata

Non è assolutamente una novità che Google “sforni” continuamente nuovi servizi, così come non lo è neppure il fatto che tenda a mandare facilmente in pensione quelli che hanno riscosso meno successo o che per una ragione o l’altra non reputa più effettivamente utile tenere in vita. Recentemente è accaduto con Stadia e a stretto giro succederà pure con l’app di Street View per Android e iOS/iPadOS.

Street View: addio all’app dal 21 marzo 2023

La notizia non proviene direttamente dal colosso delle ricerche in Rete, sia ben chiaro, ma si tratta di un’indiscrezione, o per meglio dire di un’anticipazione, fornita dalla redazione di 9to5Google, la quale è riuscita a risalire alla cosa dopo aver decompilato l’ultima versione dell’app Street View, quella siglata come 2.0.0.484371618, contenente dei riferimenti più o meno espliciti relativi allo shut down e appositi messaggi d’avviso non ancora abilitati, uno dei quali recita quanto segue (tradotto in Italiano).

L’app Street View sta andando via L’app sta scomparendo e il supporto terminerà il 21 marzo 2023. Per pubblicare il tuo video a 360 gradi, passa a Street View Studio. Per visualizzare Street View e aggiungere Photo Spheres, usa Google Maps.

Come indicato dal messaggio, l’app per smartphone e tablet del celebre servizio da poco quindicenne che che consente di visitare in 3D ogni dove del mondo dovrebbe quindi venire rimossa il 23 marzo 2023. La controparte Web, invece, continuerà ad esistere, per cui sarà possibile continuare ad usufruirne da browser e contribuire con le proprie immagini.

Da notare che allo stato attuale delle cose l’app dedicata del servizio non è quasi più usata dagli utenti, in quanto Google ha integrato le relative funzioni direttamente in Google Maps, da cui si può infatti usufruire della navigazione a 360 gradi basata sulle fotografie scattate dalle Google Car.